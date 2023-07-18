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Зниклу у Золочеві жінку знайшли

Зниклу у Золочеві жінку знайшли

17 липня до відділення поліції № 2 Богодухівського РВП звернувся дідусь. Він повідомив, що його 44-річна онука пішла з дому та не повернулася. Жінка  перебуває на обліку у психіатра.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

На пошуки зниклої був задіяний особовий склад відділення поліції. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили місцезнаходження розшукуваної. Жінку виявили в смт Золочів: вона блукала вулицями міста. Жодних подій кримінального характеру з нею не сталося.

Жінку направили на лікування до психоневрологічного диспансеру в місто Харків.

Агентство Телевидения Новости

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