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Знову обстріли Куп’янщини – пожежі в домоволодіннях
30 серпня о 14:30 ворог знову вдарив артилерією по приватному сектору Куп’янська.
Загорілась господарча, літня кухня та паркан на території приватного домоволодіння, повідомляють в ДСНС Харківської області.
До місця події виїхали рятувальники 14-ї та 44-ї Державних пожежно-рятувальних частин.
Загалом 17 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС. На час їх прибуття загальна площа складала 60 кв.м. Існувала постійна загроза повторних ударів.
О 17:35 вогнеборці повністю ліквідували осередки горіння.
За попередніми даними жертв та постраждалих немає.