Знову обстріли Куп’янщини – пожежі в домоволодіннях

30 серпня о 14:30 ворог знову вдарив артилерією по приватному сектору Куп’янська.

Загорілась господарча, літня кухня та паркан на території приватного домоволодіння, повідомляють в ДСНС Харківської області.

До місця події виїхали рятувальники 14-ї та 44-ї Державних пожежно-рятувальних частин.

Загалом 17 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС. На час їх прибуття загальна площа складала 60 кв.м. Існувала постійна загроза повторних ударів.

О 17:35 вогнеборці повністю ліквідували осередки горіння.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости