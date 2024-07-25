Зранку окупанти гатили по Куп’янську – є постраждалі та руйнування

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

25 липня 5:12 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, селище Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу КАБ горіли два приватних будинки, зруйновано 5 будинків, 4 автомобілі. Постраждав чоловік.

25 липня 4:30 Куп’янський р-н, Куп’янськ. Внаслідок обстрілу КАБ горів приватний будинок.

25 липня 4:23 Куп’янський р-н, Вільхуватська ТГ, село Приколотне. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджені 5 приватних будинків та гараж.

16:55 Харків, Шевченківський район. Внаслідок обстрілу КАБ горів будинок. Знищено 3 автомобілі. Пошкоджено 5 приватних житлових будинків, 3 господарчі споруди, 2 автомобілі та 4 гаражі. Постраждали 3 людини.

12-24 – 14:24 Харків, Холодногірський район. Внаслідок ракетних ударів «Іскандер» горіла трава, пошкоджено будівля підприємства. Постраждали 9 людей.

17:24 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, село Мала Данилівка, за межами. Внаслідок обстрілу КАБ горіла трава на відкритій території.

12:30 Лозівський р-н, місто Лозова. Внаслідок обстрілу «Іскандер» горіли 3 автомобілі. Постраждали 6 людей, 3 людини загинули.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Сотницький Козачок.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу складає вісім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля трьох населених пунктів. Акцентував свої дії ворог в районах Синьківки, Стельмахівки та Петропавлівки.

Агентство Телевидения Новости