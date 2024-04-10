Зруйновано приватне підприємство, пошкоджені автівки та кінотеатр: наслідки обстрілів Харкова та області

З 9 по 10 квітня окупанти обстрілювали Харків і населені пункти області з авіації, артилерії, мінометів. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали четверо цивільних громадян. Постраждалі перебували або на роботі, або в своїх оселях.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Упродовж доби поліцейські Харківської області здійснили 15 оглядів місць подій, відкрили 14 кримінальних проваджень, пов’язаних з військовими злочинами рф.

Харків. 9 квітня близько 15:00 військові рф знову завдали по місту авіаційного удару УМБП Д-30. Зруйнована будівля приватного підприємства. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу поранення отримали троє громадян: жінка і двоє чоловіків. Пошкоджено автомобілі, кінотеатр «Парк».

Вовчанськ. 9 квітня близько 00:10 відбувся ворожий мінометний обстріл, внаслідок якого пошкоджено приватне домоволодіння, зруйновано житловий будинок, частково гараж, автомобіль, пошкоджено надвірні будівлі. Також пошкоджено багатоквартирний будинок, обірвані дроти.

Стариця. 9 квітня о 13:50 відбувся ворожий обстріл з РСЗО, частково зруйнований приватний будинок. Внаслідок обстрілу поранений 66-річний чоловік.

Подоли. 9 квітня близько 08:00 внаслідок російського обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний будинок, гараж.

Курилівка. 9 квітня о 15:00 військові рф обстріляли з РСЗВ населений пункт. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, ворота, паркан.

Кучерівка. 9 квітня близько 16:00 ворог завдав удару з РСЗВ. Внаслідок ворожого обстрілу сталося займання житлового будинку, пошкоджено господарчі споруди.

Загризове. 9 квітня близько 11:30 внаслідок ворожого обстрілу БПЛА «Ланцет» околиць селища пошкоджено два екскаватори. Один згорів повністю. Без постраждалих.

Борова. 9 квітня близько 22:30 військові рф завдали ударів по селищу керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено 15 приватних домоволодінь. Також пошкоджено автомобіль швидкої допомоги.

Липці. 9 квітня близько 15:30 ворог завдав авіаційного удару ФАБ. Пошкоджена цивільна інфраструктура, без постраждалих.

Триває евакуація населення з небезпечних районів Харківської області, які потерпають від постійних обстрілів армії рф. 9 квітня з Куп’янська поліцейські евакуювали трьох місцевих мешканців.

Агентство Телевидения Новости