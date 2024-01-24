ЗСУ будуть і надалі вживати заходів для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку: заява Генштабу

Лише за останній тиждень противником нанесено 19 ракетних ударів по Харківщині. Застосовано 26 ЗКР С-300 та три БР «Іскандер-М». Внаслідок чого загинуло 16 осіб, у тому числі одна дитина. Поранено – 78 осіб. Зруйновано 13 будівель, у тому числі – одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків.

Про це сьогодні, 24 січня, повідомив Генштаб ЗС України.

Як зазначили в Генштабі, задля зменшення саме ракетної загрози, Збройні Сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації.

Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо пов’язана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода.

«З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости