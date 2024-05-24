ЗСУ зупинили окупантів на Харківському напрямку – Генштаб

Сили оборони України зупинили російські війська на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії.

Про це заявив представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України полковник Ігор Прохоренко.

«Обстановка складна. Сили оборони продовжують оборонятись на сході та півдні нашої держави, наносять вогневе ураження противнику. Основні дії відбуваються на Харківщині, Донеччині. Що стосується Харківського напрямку – противник веде наступальні операції з метою створення буферної зони. Наразі ворог зупинений, ситуація контрольована, проводяться контрнаступальні дії», – повідомив Прохоренко.

Окупанти проводять наступальні дії також на сході Харківщини, планують зі сходу обійти місто Куп’янськ, але успіху не мають.

Жорсткі бойові дії тривають практично вздовж всієї лінії фронту. Сили оборони завдають загарбнику важких втрат, активно працює наша артилерія, безпілотні системи, задіюється авіація.

На Сумщині та Чернігівщині ситуація контрольована. Ворог накопичує війська на території рф, щодня завдає по прикордонних населених пунктах авіаційних та артилерійських ударів, застосовує БПЛА. Намагається знищити об’єкти критичної інфраструктури, атакує ракетами та «шахедами».

Сили оборони знають про плани ворога та роблять все, щоб їх зірвати. Вживаються заходи, щодо виділення резервів та засобів вогневого ураження з метою перехоплення ініціативи на полі бою.

Агентство Телевидения Новости