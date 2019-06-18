8 атмосферних книжок, які хочеться перечитувати влітку

Є такі книжки, які набувають особливого шарму влітку. Вони стоять на поличках, чекаючи свого часу та зберігаючи тепло літній вечорів. Адже знають, що рано чи пізно ми до них повертаємось за цим теплом. Саме такі книжки у цій добірці, ті, у які хочеться поринати саме влітку.

1. “Кульбабове вино” Рей Бредбері

Було б просто незаконно не внести цю книжку в список або ж не поставити її на перше місце. Безперечно — одна із найбільш теплих, сонячних і літній історій про маленький світ 12-річного хлопчика.

Чому ці історії здобули прихильність читачів з усього світу? Тому що вони змогли передати відчуття того казкового, сповненого тепла, пригод та відкриттів літа, котре існує в глибинах нашої пам’яті про дитинство.

3. “Море” Джон Бенвілл

Головний герой втрачає кохану дружину і аби обмірковувати все, вирішує повернутись на батьківщину — у маленьке ірландське містечко на березі моря. Його роздуми та спогади показують, наскільки спогади близькі до межі між реальністю та фантазією, пройшовши багаторічний шлях крізь призму нашого власного сприйняття.

3. “Бабине літо” Марк Лівін

Книжка сучасного українського письменника Марка Лівіна також цілком може претендувати на місце у списку “літній історій”. Головний герої — 10-річний хлопчик, котрий переживає складний період в житті. Його батьки розлучаються і аби не спостерігати за важким розвитком подій — хлопчик на літо тікає до дідуся з бабусею. Становлення особистості, етап дорослішання, перші розчарування та нові відкриття — все це відбувається на тлі сонячних літніх днів, все ж сповнених пригод та простих радостей.

4. “В дорозі” Джек Керуак

Ім’я цього автора відоме кожному, хто цікавиться літературою. Адже від “король бітніків” та голос цілого покоління.

Подорожі — це, мабуть, найприємніша частина літа. А розповідь Керуака про літню подорож — змусить вас ще з більшим очікуванням чекати літньої мандрівки. В її основі — біографічні твори Керуака про його із другом мандрівки Америкою та Мексикою.

5. “Сон у літню ніч” Вільям Шекспір

Один з найбільш відомих творів класика — поетична та романтична комедія із мотивами античної міфології, а також англійського фольклору.

Сюжет розгортається в Афінах, навколо весілля Тезея і Іполіти, а також декількох паралельних любовних історій і розкриває відвічні проблеми відносин дітей та батьків і складнощі боротьби між голосом розуму та покликом серця.

6. “Двері в літо” Роберт Хайнлайн

Цей науково-фантастичний роман був опублікованим у 1956 році і розповідає про “далеке майбутнє” 1970 та 2000 років — тож багато припущень автора можуть здатись сучасному читачу смішними. Але критики називають “Двері в літо” гімном людському розуму та справжньому коханню, а це вже варте нашої уваги. Тож попри те, що ми вже давно перетнули лінію “майбутнього” в творі, він все рівно вартий нашої уваги.

7. “Фієста. І сонце сходить” Ернест Гемінґвей

Автобіографічна розповідь автора про відвідини кориди в Памплоні у 1925 році. Бої биків — не головний акцент твору, а лише фон. Адже розповідь охоплює історію втраченого покоління, котре переживши Першу світову війну, не знає як жити далі. Філософські роздуми геніального автора, неповторний стиль тексту та післявоєнні історії — переплітаються з сонячною мандрівкою.

8. “Лісова пісня” Леся Українка

Драма-феєрія, яку Леся Українка написала у 1911 році. «Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними. А то ще я й здавна тую Мавку «в умі держала»…» – розповідає письменниця в одному з листів про написання цього твору. Образ мавки та образ лісу, і справді, став ключовим у тексті.

Той, що греблі рве; Русалка; потерчата; Лісовик і сама Мавка – герої українського фольклору у «Лісовій пісні» стають такими ж реальними, як і люди – Лукаш та його мати, Килина, дядько Лев. Все це свідчить про міфологічність світосприйняття, яке є характерним для українців.

9. “Пригоди Тома Сойєра” Марк Твен

Том Сойєр – один з найбільш яскравих дитячих персонажів в світовій літературі. Не дивно, що образ цього хлопчика надихав багатьох письменників на власні твори. Книга про його пригоди була опублікована у 1876 році, але і зараз 12-річні діти чудово зрозуміють світосприйняття Тома.

Том живе з тіткою Поллі у містечку Сейнт-Пітерсбург; за кілька місяців він встигає і закохатися, і стати свідком злочину, і знайти справжній скарб. Отож, читати точно не буде нудно!

автор Вікторія Демидюк спеціально для vsviti.com.ua

Источник: vsviti.com.ua

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