Анджеліна Джолі продає картину, яку Черчилль подарував Рузвельту в 1943 році

Картина, написана британським прем'єр-міністром Вінстоном Черчиллем під час Другої світової війни - "Вежа мечеті Кутуб" - виставлена ​​на продаж на аукціоні актрисою Анджеліною Джолі за попередню ціну від $2,1 млн до $3,4 млн.

Про це повідомляє Associated Press.

На картині зображена мечеть XII століття в Марракеші (Марокко) на тлі Атлаських гір при заході сонця.

Вінстон Черчилль, який був художником-аматором, написав її в січні 1943 року, після закінчення конференції в Касабланці, на якій лідери Великобританії і США розробляли стратегічні плани по розгрому нацистської Німеччини. Після конференції Черчилль і Рузвельт відвідали Марракеш, щоб оцінити краси міста.

"Рузвельт був вражений видом і подумав, що це неймовірно", - сказав Нік Орчард, глава відділу сучасного британського мистецтва.

Черчилль після цього зобразив цей вид на картині та подарував її Рузвельту на згадку про поїздку.

За своє життя Черчілль написав близько 500 картин. Живописом він почав займатися в 40 років.

За словами Орчард, британський прем'єр був зачарований світлом, яке побачив в Маракеші і зображував його на картинах знову і знову.

"Він любив сухе повітря, світло, сонце і то, як воно відбивається на пейзажах. І це абсолютно очевидно тут, на цій картині. Ви можете побачити довгі тіні і багряні гори, і згущується небо - класичне час заходу", - сказав Орчард.

Після смерті Рузвельта в 1945 році, картина була продана його сином і змінила кілька господарів перед тим, як її придбали Бред Пітт і Анджеліна Джолі у 2011 році.

Пара розлучилася в 2016 році, після чого послідували довгі роки шлюборозлучного процесу і поділу майна, зокрема великої колекції творів мистецтва.

Раніше Український Дощ писав, що в 2020 році на аукціоні продали картину Вінстона Черчилля "Глечик з пляшкою", яка зображує його улюблений віскі Johnny Walker. У своїй книзі "Живопис як вільний" сер Вінстон Черчилль писав, що живопис був його порятунком в найважчий час.

Источник: ukrrain.com/

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