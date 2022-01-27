Кто такой Архип Куинджи и почему Google посвятил ему дудл

Новый дудл от Google можно увидеть на странице поисковика 27 января. В этот день исполняется 180 лет со дня рождения украинского пейзажиста Архипа Куинджи.

Объединив новые открытия в физике и химии с современными стилями импрессионизма и романтизма, Куинджи разработал новую технику живописи, которая отразила мир природы, как никогда раньше.

Что известно о Куинджи

Архип Иванович Куинджи родился 27 января в 1842 году в поселке Карасевка возле приморского города Мариуполь, в Украине, в семье сапожников и ювелиров. Чтобы прокормить свою семью, Куинджи в детстве подрабатывал случайными заработками, одновременно развивая ранний интерес к рисованию в свободное время. Историки считают, что продавец хлеба первым заметил талант Куинджи как художника и побудил его пойти в ученики к Ивану Айвазовскому, популярному художнику-маринисту.

Куинджи прошел больше 250 миль из своего родного города до мастерской Айвазовского в Феодосии. Несмотря на то, что Айвазовский отказал ему в ученичестве, Куинджи продолжил образование в Академии художеств в Санкт-Петербурге, где брал уроки физического воздействия света у знаменитого химика Дмитрия Менделеева.

Куинджи стал известен тем, что запечатлел массивные, пустые сцены в том числе и современной Украины, такие как картина с морским пейзажем "Красный закат на Днепре, 1905 – 1908", которая до сих пор остается его самой известной работой.



Красный закат на Днепре – Архип Куинджи / Фото Wikipedia

Из-за ограниченного внимания к европейским методам живописи жесткие традиции академии разочаровали Куинджи. Он бросил школу, чтобы писать природные пейзажи, и в 1870 стал соучредителем организации художников-кочевников, известной как "Сообщество странствующих художников".

Сначала дудл должен был выглядеть, именно как легендарная картина художника, однако впоследствии его перерисовали, изобразив на нем самого Куинджи и его известные работы.

Источник: tech.24tv.ua/

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