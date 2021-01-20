Фотография из Харькова стала международным достоянием

Из 47 тысяч снимков, отправленных от Украины на фотоконкурс «Вики любит памятники», изображение одного из главных символов нашего города – Покровского собора – оказалось на третьем месте в десятке лучший фотографий.

Конкурс «Вики любит памятники» проводится более чем в 50 странах мира. Главная его цель – собрать фотографии памятников культурного наследия разных стран для размещения в «Википедии».



– Это свободная энциклопедия, которую ежедневно просматривают миллионы людей. Таким образом мы можем привлечь внимание украинцев к нашему культурному наследию, узнать о забытых или малоизвестных страницах истории, – отметили организаторы украинской части конкурса.







УКРАИНСКОЕ БАРОККО ВОСПРИНИМАЛОСЬ КАК НЕДОРАЗУМЕНИЕ



По количеству работ, предоставленных на международный конкурс «Вики любит памятники», Украина заняла первое место среди всех стран-участников – в 2020 году из нашей страны было загружено более 47 тысяч фотографий от 550 авторов. Из них выбрали

десять лучших снимков из Харьковской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Львовской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областей и Киева, которые будут соревноваться с работами участников из других стран на международном этапе. На третьем месте в топ-10 лучших фотографий оказалось изображение Покровского собора в Харькове, автором которого является Екатерина Полищук.



Покровский собор 1689 года постройки – самое старое каменное здание Харькова и самый древний храм, возведенный в традиции украинского, или казацкого барокко. По словам культоролога, краеведа Михаила Красикова, во времена митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима против этого памятника было совершено самое настоящее преступление.



– В XVII веке храм имел купола, крытые гонтом – деревянными пластинками, подогнанными подобно черепице одна под другую. Гонт покрывался смолой, а позолоченным был только крест. Слобожанский храм был очень стильным и графически четким: белые стены (внутри тоже, без росписей) и черные бани. Золотить купола у нас было не принято, – рассказывает Михаил Красиков. – После Второй мировой войны за восстановление собора взялись достаточно грамотные советские реставраторы – заменили гонт железом, не нарушив колористики. А в начале 1990-х здание было передано церковным властям, и они решили, что могут, ни с кем не советуясь, ничего не выясняя в Департаменте архитектуры и градостроительства, отвечающем за охрану памятников, на свое усмотрение делать с ним все что угодно. И сегодня мы видим Покровский собор с блестящими куполами, что совершенно не соответствует тому, как выглядел храм в XVII веке. Были расписаны и стены внутри храма, что тоже является нарушением закона об охране памятников. К сожалению, во второй половине XIX — начале ХХ века украинское барокко – наша родная традиция – воспринималось властями как историческое недоразумение, которое нужно поскорее забыть и исправить.



СОБОР ЯВЛЯЕТСЯ СИНТЕЗОМ ДВУХ ТРАДИЦИЙ



Покровский собор интересен еще тем, что является синтезом двух архитектурно-строительных традиций — украинского и русского зодчества.



– С одной стороны, это типичный пример украинского зодчества, когда на восьмерик большего объема ставится восьмерик меньшего объема и так далее – получается стройная композиция, напоминающая ракету, взлетающую ввысь. Однако в декоре храма явно прослеживаются черты московского зодчества. Например, так называемое гульбище, или по-украински опасання — так называют деревянную галерею, опоясывающую здание на уровне второго этажа, — рассказывает краевед. — Другая черта, привнесенная из московской архитектуры – украшение окон, на которых присутствуют наличники в виде заостренных уголков кирпичиков. Эту деталь называют поребриком. И этот поребрик настолько у нас прижился, что, прогулявшись по городу, его можно увидеть на домах XIX–XX веков. Получилось слияние традиций русского и украинского зодчества – как в нашем знаменитом суржике, где буквально срослись русская и украинская речь, – однако с доминантой украинской основы. Так же и в здании Покровского храма: главное в нем – украинское, но есть и элементы русской архитектуры.



Это наша история, наша традиция, наша особенность, которые нужно знать, понимать и ценить, уверен Михаил Красиков.

Источник: vecherniy.kharkov.ua/

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