Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:11
Просмотров: 135

Фотография из Харькова стала международным достоянием

Фотография из Харькова стала международным достоянием

Из 47 тысяч снимков, отправленных от Украины на фотоконкурс «Вики любит памятники», изображение одного из главных символов нашего города – Покровского собора – оказалось на третьем месте в десятке лучший фотографий.

Конкурс «Вики любит памятники» проводится более чем в 50 странах мира. Главная его цель – собрать фотографии памятников культурного наследия разных стран для размещения в «Википедии».

– Это свободная энциклопедия, которую ежедневно просматривают миллионы людей. Таким образом мы можем привлечь внимание украинцев к нашему культурному наследию, узнать о забытых или малоизвестных страницах истории, – отметили организаторы украинской части конкурса.

Фотография из Харькова стала международным достоянием


УКРАИНСКОЕ БАРОККО ВОСПРИНИМАЛОСЬ КАК НЕДОРАЗУМЕНИЕ


По количеству работ, предоставленных на международный конкурс «Вики любит памятники», Украина заняла первое место среди всех стран-участников – в 2020 году из нашей страны было загружено более 47 тысяч фотографий от 550 авторов. Из них выбрали
десять лучших снимков из Харьковской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Львовской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областей и Киева, которые будут соревноваться с работами участников из других стран на международном этапе. На третьем месте в топ-10 лучших фотографий оказалось изображение Покровского собора в Харькове, автором которого является Екатерина Полищук.

Покровский собор 1689 года постройки – самое старое каменное здание Харькова и самый древний храм, возведенный в традиции украинского, или казацкого барокко. По словам культоролога, краеведа Михаила Красикова, во времена митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима против этого памятника было совершено самое настоящее преступление.

– В XVII веке храм имел купола, крытые гонтом – деревянными пластинками, подогнанными подобно черепице одна под другую. Гонт покрывался смолой, а позолоченным был только крест. Слобожанский храм был очень стильным и графически четким: белые стены (внутри тоже, без росписей) и черные бани. Золотить купола у нас было не принято, – рассказывает Михаил Красиков. – После Второй мировой войны за восстановление собора взялись достаточно грамотные советские реставраторы – заменили гонт железом, не нарушив колористики. А в начале 1990-х здание было передано церковным властям, и они решили, что могут, ни с кем не советуясь, ничего не выясняя в Департаменте архитектуры и градостроительства, отвечающем за охрану памятников, на свое усмотрение делать с ним все что угодно. И сегодня мы видим Покровский собор с блестящими куполами, что совершенно не соответствует тому, как выглядел храм в XVII веке. Были расписаны и стены внутри храма, что тоже является нарушением закона об охране памятников. К сожалению, во второй половине XIX — начале ХХ века украинское барокко – наша родная традиция – воспринималось властями как историческое недоразумение, которое нужно поскорее забыть и исправить.
 

СОБОР ЯВЛЯЕТСЯ СИНТЕЗОМ ДВУХ ТРАДИЦИЙ


Покровский собор интересен еще тем, что является синтезом двух архитектурно-строительных традиций — украинского и русского зодчества.

– С одной стороны, это типичный пример украинского зодчества, когда на восьмерик большего объема ставится восьмерик меньшего объема и так далее – получается стройная композиция, напоминающая ракету, взлетающую ввысь. Однако в декоре храма явно прослеживаются черты московского зодчества. Например, так называемое гульбище, или по-украински опасання — так называют деревянную галерею, опоясывающую здание на уровне второго этажа, — рассказывает краевед. — Другая черта, привнесенная из московской архитектуры – украшение окон, на которых присутствуют наличники в виде заостренных уголков кирпичиков. Эту деталь называют поребриком. И этот поребрик настолько у нас прижился, что, прогулявшись по городу, его можно увидеть на домах XIX–XX веков. Получилось слияние традиций русского и украинского зодчества – как в нашем знаменитом суржике, где буквально срослись русская и украинская речь, – однако с доминантой украинской основы. Так же и в здании Покровского храма: главное в нем – украинское, но есть и элементы русской архитектуры.

Это наша история, наша традиция, наша особенность, которые нужно знать, понимать и ценить, уверен Михаил Красиков.

Источник: vecherniy.kharkov.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: культура

Читайте ещё:

В Италии нашли неизвестный эскиз Леонардо да Винчи
19.11.2020 12:32    265
Япония выпустит марки с видами Украины
26.10.2020 17:32    1359
Под «Джокондой» да Винчи нашли другую картину
01.10.2020 11:52    802
Louis Vuitton представил книгу-фотоальбом об Украине
15.09.2020 09:51    315
Известная харьковчанка оказалась в центре внимания в Германии
06.08.2020 07:37    1013
День памяти Даниила Хармса: цитаты из лучших стихов поэта
04.02.2020 11:15    636
Украинскую косовскую керамику внесли в список художественного наследия человечества ЮНЕСКО
16.12.2019 10:17    772
Украинская опера-реквием Iyov вошла в Топ-10 современных опер мира
31.10.2019 09:37    605
Квартиру Пушкина выставили на продажу в Санкт-Петербурге
31.10.2019 09:07    669
Под стихи Жадана и Издрика. Украинский дизайнер Лилия Литковская показала коллекцию в Париже
02.10.2019 10:48    671
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 