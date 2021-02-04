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Библиотекарь создала шедевр из старого журнала

Библиотекарь создала шедевр из старого журнала

Оказывается, чтобы создать произведение искусства вовсе не нужно дорогих материалов, а нужно просто иметь “золотые руки”. Так, сотрудница детской библиотеки “Мальвина” Елена Сердюк из страниц журнала 1975 года и одной книги за 2 дня построила настоящий замок из бумаги.

Фотографией шедевра поделилась ее коллега Юлия Долинская на своей странице в Фейсбук.

– Разве не шедевр? Бумажная сказочная архитектура от библиотекаря-художницы, – пишет Юлия.

По словам самого автора, она создавала свою работу в течении двух дней, уделяя ей при этом всего час-полтора в день. На его создание ушла одна книга и один ретро-журнал 1975 г. Из последнего вырезались картинки. В целом на создание замка ушло не более трех часов.

– По образованию я библиотекарь. Но также закончила техникум по специальности «графический дизайн». Любовь к творчеству и рисованию у меня в крови. Но конкретно этой технике (она, кажется, называется бумажная архитектура) не училась. Просто видела подобное в Интернете. Но на практике всегда все делаю по своему, – рассказывает Елена.

Замок будет выставлен в библиотеке с февраля. Но уже сейчас в «Мальвине» можно ознакомиться с другими работами мастерицы. А для желающих освоить технику с удовольствием проведут мастер-класс.

Источник:  Новости Ю

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Темы: хобби

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