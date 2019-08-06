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Что делать, если надоел секс с партнером

Что делать, если надоел секс с партнером

Вы любите и уважаете своего мужчину. Он трепетно относиться к вам. У вас полное доверие друг другу. А вот интимная жизнь стала скучной – редко, быстро и без особого удовольствия.

Никто и не обещал, что интимная жизнь будет яркой, фееричной, доставляющей огромное удовольствие и вообще, что она будет, рассказала сексопатолог, венеролог и сексолог Виталия Курач.

“Вы считали, что скучными могут быть только собеседник, разговор, спектакль, книга, фильм и все? Секс тоже может быть скучным, когда 100500 раз вы занимаетесь одним и тем же, в одной позе, с одинаковыми ласками. Все предсказуемо. Когда оба партнера не проявляют инициативу, не поддерживают боевой дух и не вносят перчинку в спальню – логично, что все идет на спад”.

И когда наступает сексуальная скука, в паре возникают конфликты. Больше всего конфликтов именно на этой почве.

Как сделать секс интереснее?

1. Начните с себя, возьмите ответственность за отношения, не перекладывая на партнера. Особенно на мужчину. "Он должен. Он мужчина". Никто и никому и ничего не должен!

via GIPHY

2. Работать над отношениями должны оба. Вкладывать энергию, знания и умения.

3. Коммуникация. Разговаривайте про  вашу интимную жизнь, поговорите о том, что вас беспокоит и тревожит, чего именно вам не хватает. Предложите варианты решения. Прислушивайтесь к партнеру.

4. Вносите новизну во все, что касается вашего союза. Спешите, чтобы ваша взаимность не остыла и не зачерствела.

 

Источник: 24tv.ua

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