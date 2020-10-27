Эмили Ратаковски объявила о беременности и тут же разделась догола (фото, видео)

Американская супермодель, актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски объявила о своей первой беременности. Знаменитость в своем Instagram поделилась откровенным видео. Она снялась обнаженной, продемонстрировав живот.

Звезда стала героиней короткометражки режиссера Лены Данэм, в которой рассказала, как изменилось ее тело, и о том, что она чувствует, будучи беременной.

При этом Эмили заявила, что не будет раскрывать пол ребенка.

"Мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и тогда он сам сообщит нам об этом", - заявила Ратаковски, тем самым подчеркнув, что ей импонирует идея не навязать ребенку гендерных стереотипов.

Отец ребенка – продюсер, бизнесмен Себастьян Бир-Макклард.

"Меня возмущает, что ДНК всей его семьи находится внутри меня, но моя ДНК не находится внутри него. "Это просто кажется несправедливым", - говорю я, и мы оба смеемся", - пошутила Эмили.

Обнаженная и беременная Эмили Ратаковски на фото и видео ниже:

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