NASA опубликовало лучшие фото Земли 2020 года

NASA собрало лучшие снимки Земли, сделанные с МКС

Снимки, отобранные из тысяч фотографий, которые сделали астронавты на борту МКС, представлены в видеоролике.

Космический центр NASA имени Линдона Джонсона опубликовал двадцать лучших фотографий планеты Земля, сделанных астронавтами, которые работают на Международной космической станции. Снимки представлены в коротком видео, которое было опубликовано на YouTube.

«Мужчины и женщины, которые живут и работают на Международной космической станции, делают тысячи фотографий своей родной планеты ежегодно, поэтому мы попросили людей из отдела изучения Земли в космическом центре Джонсона NASA предоставить ряд лучших фотографий нашей планеты, сделанных в течение 2020 года», − говорится в описании у ролику.

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»