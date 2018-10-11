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еожиданно: Харьков получил новый мурал Гамлета
В Харькове появилась еще одна работа известного уличного художника Гамлета Зиньковского. Об этом сообщили харьковчане в социальных сетях.
СТРИТ-АРТ. На стрит-арте харьковского художника изображен мужчина преклонного возраста, катающийся на качелях. Возле рисунка надпись: «Я знав старого, котрий нічого не знав та був абсолютно щасливий».
Как и большинство работ Гамлета, мурал выполнен в черно-белых тонах.
ОТМЕТИМ, ранее работа Гамлета Зиньковского на улице Гоголя была уничтожена. Художник заявил, что намерен снова нанести рисунок, но держит в секрете, будет ли это новая работа или он восстановит уничтоженное граффити.
Источник: http://etcetera.media
Темы: арт, Зиньковский, стрит арт
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