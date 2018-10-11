еожиданно: Харьков получил новый мурал Гамлета

В Харькове появилась еще одна работа известного уличного художника Гамлета Зиньковского. Об этом сообщили харьковчане в социальных сетях.

СТРИТ-АРТ. На стрит-арте харьковского художника изображен мужчина преклонного возраста, катающийся на качелях. Возле рисунка надпись: «Я знав старого, котрий нічого не знав та був абсолютно щасливий».

Как и большинство работ Гамлета, мурал выполнен в черно-белых тонах.

ОТМЕТИМ, ранее работа Гамлета Зиньковского на улице Гоголя была уничтожена. Художник заявил, что намерен снова нанести рисунок, но держит в секрете, будет ли это новая работа или он восстановит уничтоженное граффити.

Источник: http://etcetera.media

Новости портала «Весь Харьков»