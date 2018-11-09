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Фарбування волосся під пахвами: як виглядає б'юті-тренд з Instagram

Фарбування волосся під пахвами: як виглядає бюті-тренд з Instagram

У мережі з’явився оригінальний тренд – фарбувати волосся під пахвами. А започаткувала тенденцію американська стилістка Роксі Хант.

Все почалося з того, що Роксі запропонувала одній зі своїх клієнток пофарбувати волосся під руками в тон волоссю на голові. 

Жінка погодилася та ще виклала результат у мережу. Після цього багато дівчат з різних країн опублікували у соціальних мережах свої знімки з кольоровим волоссям під пахвами, а дехто навіть зробив стилізовану зачіску.

Фарбування волосся під пахвами: як виглядає бюті-тренд з Instagram

Роксі Хант

Фарбування волосся під пахвами: як виглядає бюті-тренд з Instagram

Фарбування волосся під пахвами: як виглядає бюті-тренд з Instagram

Фарбування волосся під пахвами: як виглядає бюті-тренд з Instagram

Фарбування волосся під пахвами: як виглядає бюті-тренд з Instagram


 

Источник:  https://24tv.ua/krasa_tag5694

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