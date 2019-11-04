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Главные качества наушников — ТОП-5 параметров

Главные качества наушников — ТОП-5 параметров

Выбирая наушники, мы зачастую отталкиваемся от интуитивных ощущений. Для кого-то на первом месте — внешний вид аксессуара, а кто-то делает ставку исключительно на удобство гарнитуры. При такой методике выбора часто «хромают» остальные параметры: качество звука, совместимость с тем или иным гаджетом и так далее.

ТОП-5 параметров, на которые нужно обратить внимание

  1. Цена — если вы поклонник качественного звука без компромиссов, и хотите наслаждаться эффектом присутствия на концертах любимой группы, приготовьтесь выложить солидную сумму. Если же цель — купить гарнитуру для ежедневного использования, прослушивания радио и аудиофайлов, можно подобрать более демократичный вариант в соотношении цена-качество.

  2. Размер — реально субъективный параметр, но и здесь можно принять обоснованное решение. Если нужно активно двигаться в наушниках, оптимальны будут наушники-беруши, идеально — беспроводные. Для работы за компьютером, компьютерных игр, спокойного наслаждения музыкой в домашних условиях — можно брать большие, с дужкой через голову, с массивными поролоновыми накладками.

  3. Модели и их вариации. Среди популярных современных разновидностей: накладные, вставные, внутриканальные. Накладные — это наушники с большими накладками на уши, создающие яркий, объемный звук. Они отлично подходят для профессионалов-музыкантов, геймеров, а также поклонников исключительно качественного звука. Вставные наушники — это аксессуар с «капельками» анатомической формы, которые вставляются непосредственно в ушную раковину. Внутриканальные работают по тому же принципу, но более плотно входят в ухо, изолируя от внешнего шумового фона.

  4. Имя производителя. Чем более на слуху название фирмы, тем больше шансов купить хорошую гарнитуру, которая послужит долгие годы.

  5. Соответствие современным тенденциям. Беспроводные, смарт-наушники с расширенными возможностями — настоящий тренд, и, если позволяют средства, лучше выбрать современные и технологичные модели от самых продвинутых брендов.

Наушники серьезно влияют на качество звучания и являются гарантией, что не будет последствий для слуха. Делайте правильный выбор!

Источник: expert.in.ua

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