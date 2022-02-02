Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:32
Просмотров: 140

Instagram добавил новую функцию

Instagram добавил новую функцию

Компания Meta презентовала для пользователей Instagram функцию 3D-аватаров. Сейчас она доступна только для жителей США, Канады и Мексики. Об этом сообщает американский веб-сайт The Verge.

Жители США, Мексики и Канады сейчас уже могут воспользоваться новой функцией фотоблога благодаря шлемам виртуальной реальности Quest VR. Им разрешено выбрать новые формы аватаров и даже добавлять своим персонажам различные элементы систем жизнеобеспечения. Это якобы добавит инклюзивности для пользователей с ограниченными возможностями.

После раскрытия нашего долгосрочного видения метавселенной на конференции Connect 2021 мы продолжаем развивать эту следующую эволюцию социальных технологий, создавая будущее, в котором вы сможете сидеть в одной комнате с близкими людьми, находящимися за тысячи километров от вас, или работать в естественной обстановке с талантливой командой, охватывающей весь земной шар.

По словам главы Meta Марка Цукерберга, развитие метавселенной сегодня является приоритетом для компании.

Также он отметил, что когда-то появятся более выразительные и фотореалистичные аватары.

Источник: www.bagnet.org/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: соцсети

Читайте ещё:

Найпопулярніші соцмережі в Україні: велике дослідження агентства plusone
20.01.2022 16:50    343
Кайлі Дженнер стала першою жінкою у світі, яка набрала 300 мільйонів підписників в Instagram
13.01.2022 13:39    463
Модераторка TikTok подала на компанію до суду: робота зашкодила її психічному здоров'ю
30.12.2021 09:58    471
Навіть Facebook безпечніший ніж Telegram: засновник Signal розкритикував популярний месенджер
27.12.2021 20:23    429
В WhatsApp появилась новая функция
08.12.2021 10:37    435
Киев попал в ТОП-5 мирового рейтинга самых инстаграмных городов
08.12.2021 09:37    370
Instagram представила платные значки для зрителей прямых трансляций
17.11.2021 10:03    353
Instagram тестує функцію «Зробити перерву»
11.11.2021 11:08    384
Facebook меняет название на Meta: что изменится для украинцев
29.10.2021 11:26    463
Развлекала своих подписчиков: в Кривом Роге девушка жестоко издевалась над своим котом
26.10.2021 08:55    367
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 