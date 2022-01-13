Кайлі Дженнер стала першою жінкою у світі, яка набрала 300 мільйонів підписників в Instagram

Кайлі Дженнер вже не перший рік б’є усі можливі рекорди. Цього разу вона стала першою жінкою у світі, яка набрала 300 мільйонів підписників в Instagram. Просто грандіозний успіх!

Декілька років поспіль Кайлі Дженнер лідирувала в рейтингу Forbes серед молодих мільярдерів, але журналісти оприлюднили документи, через які у зірки відкликали це звання.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер володіє власним брендом косметики Kylie Cosmetics. До того ж вона учасниця реаліті-шоу «Сімейство Кардаш’ян», завдяки якому всі зараз уважно стежать за життям знаменитої сім’ї.

На даний момент Кайлі та її хлопець Тревіс Скотт виховують трирічну дочку Стормі та чекають на другу дитину. Дехто навіть припускають, що вона вже народила, але поки що це залишається на рівні чуток.

Источник: www.trserial.net.ua/

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