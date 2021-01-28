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Как решить, какой подарок вы хотите получить на день рождения

Как решить, какой подарок вы хотите получить на день рождения

Очень часто у нас спрашивают, что мы хотим получить в подарок на день рождения. В основном мы стесняемся сказать прямо, о каком подарке мечтаем или сами не знаем, что хотим получить.

Источник: 24 канал

Если вы были в подобных ситуациях, то мы поможем вам с легкостью определиться, какой именно подарок вы хотели бы получить на день рождения или даже на любой другой праздник.

Подумайте о своем хобби

Если вы решили серьезно подойти к выбору подарка себе, советуем все идеи записывать. Прежде всего подумайте о своих хобби. Проанализируйте, что вы любите делать больше всего, что приносит вам удовольствие и как вы любите отдыхать. Например:

  • если вы любите рисовать, возможно, вам понадобятся краски, мольберт, кисти и т. д.;
  • если вы часто болеете за определенные спортивные команды, возможно, выберите билеты на какие-то матчи и тому подобное;
  • в случаях, если вы фанатеете от определенных музыкальных исполнителей, можно подумать о билете на концерт;
  • если вы любите туризм, то вам точно понадобится соответствующее туристическое снаряжение.

Как решить, какой подарок вы хотите получить на день рождения

Фото amazon

Что-то интересное

Довольно часто в соцсетях мы замечаем различные интересные и нестандартные вещи. Иногда мы делаем скриншот и просто забываем об этом. Попробуйте вспомнить, какие необычные полочки, вазы, аксессуары или, возможно, белье вы видели. Это может стать идеальным подарком на ваш день рождения или другой праздник.

Как решить, какой подарок вы хотите получить на день рождения

Фото mila-butz

Полезные подарки

Каждому из нас нужны определенные вещи. Если вы долго не можете определиться с подарком, подумайте, в чем вы действительно нуждаетесь. Например:

  • если вы любите готовить, возможно вам понадобится набор кастрюль, посуда, бытовая техника и т. д.;
  • возможно, вам нужны зимние или осенние аксессуары (перчатки, шарф, зонтик и т. д.);
  • универсальным вариантом является сертификат на покупки в определенных магазинах или на определенные косметические или иные услуги.

Как решить, какой подарок вы хотите получить на день рождения

Фото kidstaff

Идеи подарков

Если вы уже отвергли многие идеи, у вас все есть, попробуйте посмотреть различные варианты сюрпризов в интернете или в специальных каталогах. Рано или поздно вы сможете найти интересную и нестандартную вещь, которая вам точно "придется по душе".

Нематериальные подарки

Бывают ситуации, когда мы не нуждаемся в каких-то практических или полезных вещах. Иногда нам хочется внимания и совместного времяпрепровождения. В таком случае можно попросить сертификат на общие косметические процедуры, билеты в кино или театр, сертификат на экстремальное времяпрепровождение и тому подобное.

Как решить, какой подарок вы хотите получить на день рождения

 

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Темы: подарки

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