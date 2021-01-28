Как решить, какой подарок вы хотите получить на день рождения

Очень часто у нас спрашивают, что мы хотим получить в подарок на день рождения. В основном мы стесняемся сказать прямо, о каком подарке мечтаем или сами не знаем, что хотим получить.

Источник: 24 канал

Если вы были в подобных ситуациях, то мы поможем вам с легкостью определиться, какой именно подарок вы хотели бы получить на день рождения или даже на любой другой праздник.

Подумайте о своем хобби

Если вы решили серьезно подойти к выбору подарка себе, советуем все идеи записывать. Прежде всего подумайте о своих хобби. Проанализируйте, что вы любите делать больше всего, что приносит вам удовольствие и как вы любите отдыхать. Например:

если вы любите рисовать, возможно, вам понадобятся краски, мольберт, кисти и т. д.;

если вы часто болеете за определенные спортивные команды, возможно, выберите билеты на какие-то матчи и тому подобное;

в случаях, если вы фанатеете от определенных музыкальных исполнителей, можно подумать о билете на концерт;

если вы любите туризм, то вам точно понадобится соответствующее туристическое снаряжение.

Фото amazon

Что-то интересное

Довольно часто в соцсетях мы замечаем различные интересные и нестандартные вещи. Иногда мы делаем скриншот и просто забываем об этом. Попробуйте вспомнить, какие необычные полочки, вазы, аксессуары или, возможно, белье вы видели. Это может стать идеальным подарком на ваш день рождения или другой праздник.

Фото mila-butz

Полезные подарки

Каждому из нас нужны определенные вещи. Если вы долго не можете определиться с подарком, подумайте, в чем вы действительно нуждаетесь. Например:

если вы любите готовить, возможно вам понадобится набор кастрюль, посуда, бытовая техника и т. д.;

возможно, вам нужны зимние или осенние аксессуары (перчатки, шарф, зонтик и т. д.);

универсальным вариантом является сертификат на покупки в определенных магазинах или на определенные косметические или иные услуги.

Фото kidstaff

Идеи подарков

Если вы уже отвергли многие идеи, у вас все есть, попробуйте посмотреть различные варианты сюрпризов в интернете или в специальных каталогах. Рано или поздно вы сможете найти интересную и нестандартную вещь, которая вам точно "придется по душе".

Нематериальные подарки

Бывают ситуации, когда мы не нуждаемся в каких-то практических или полезных вещах. Иногда нам хочется внимания и совместного времяпрепровождения. В таком случае можно попросить сертификат на общие косметические процедуры, билеты в кино или театр, сертификат на экстремальное времяпрепровождение и тому подобное.

Новости портала «Весь Харьков»