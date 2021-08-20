Іменинниця залишилася без грошового подарунка через повітряну кульку

37-річна Ніккі Уокер залишилася без подарунка від матері через повітряну кульку. Іменинниця була не готова до такого сюрпризу та впустила гроші.

Мати Ніккі прив’язала 100 фунтів стерлінгів до повітряній кульки, яка була заповнена гелієм. За задумом, коли коробка з подарунком відкриється, дочка повинна схопити її та забрати.

Проте, все пішло не за планом. Куля швидко полетіла вгору, а Ніккі не встигла її зловити.

Купюри були з’єднані стрічкою, щоб іменинниця змогла вчасно схопити подарунок. На жаль для Ніккі, кулька полетіла вгору занадто швидко.

Іменинниця розповіла:

Сестра підійшла до мене і сказала, що повітряна куля — мій подарунок. Мені просто потрібно було відкрити коробку та дістати її. Я відразу ж це зробила, але кулька вилетіла з коробки

Ніккі сподівається, що хтось знайде її подарунок, і поверне їй. Її насмішила ця ситуація, але вона переживає за всі старання матері, які можуть бути марними.

Источник: Новости Ю

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