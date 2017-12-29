Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:13
Просмотров: 211

Как в Харькове «правильно» встретить Новый год

Как в Харькове «правильно» встретить Новый год Готовиться к торжествам Харьков начинает задолго до праздника, чтобы в новогоднюю ночь порадовать жителей и гостей удивительной сказочной феерией. Секретами, где лучше встречать 2018 год, а также как снять квартиру в центре Харькова быстро и без посредников, делятся эксперты сайта Dobovo.com


Праздничная ярмарка
Главные харьковские мероприятия пройдут в центре города на площади Свободы. 16 декабря здесь, по традиции, открылся новогодний ярмарочный городок. Оформление ярмарки стало более европейским и праздничным, чем в прошлые годы. Появились фотозоны. Специально разработаны развлекательные программы для детей и взрослых: с каруселями, тирами, играми и анимацией.
На фуд-корте будут представлены кухни разных народов мира, в том числе экзотические. Здесь можно попробовать необычные продукты и блюда.


Как в Харькове «правильно» встретить Новый год Городская елка
Главная елка города уже заняла почетное место в центре площади. Ее торжественное открытие с концертной программой состоялось 19 декабря в 17:00. Одновременно с елкой заработали ледовый каток и новогодние аттракционы.
30 декабря здесь же откроется резиденция Деда Мороза, который будет принимать маленьких посетителей вплоть до старого Нового года.
Чтобы не пропустить это и другие интересные мероприятия, запланированные в городе на праздничный период, эксперты рекомендуют заблаговременно снять квартиру посуточно в центре Харькова. Сделать это быстро и без переплат можно на сайте «Добово». В онлайн-каталоге представлено разнообразное жилье непосредственно от владельцев.


Харьковская «Швейцария»
Поклонникам активного отдыха рекомендуем отправиться за город — в горнолыжный комплекс «Экстрим-Стиль». Посетителей ждут заснеженные склоны и ухоженные трассы, которые понравятся и профессионалам, и любителям.


Новогодняя ночь
Праздничное новогоднее шоу начнется 31 декабря в 23:00 на площади Свободы. Участников мероприятия ждут концерт и новогодний салют. Завершатся торжества в 2:00 1 января.
Харьков — отличный город для новогодних каникул, способный подарить невероятные эмоции и впечатления. Желаем веселого путешествия!

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Пингвинов нарядили в костюмы Санты
28.12.2017 11:43    155
П'ять небанальних новорічних фільмів, які подарують вам святковий настрій
28.12.2017 10:54    331
Експерти з'ясували, від чого залежить віра дітей у Санта-Клауса
28.12.2017 10:47    122
В Венеции прошла традиционная лодочная гонка Санта-Клаусов
28.12.2017 10:18    104
Топ-10 легендарных рождественских композиций
28.12.2017 09:23    195
Науковці назвали найгірший подарунок на Новий рік
28.12.2017 09:17    678
Как правильно установить новогоднюю елку в доме
28.12.2017 08:43    239
Новогодний стол 2018. Чего ждать от цен и каким продуктам отдать предпочтение?
27.12.2017 18:25    310
Новогодние расходы: где и за сколько харьковчанам купить елку
27.12.2017 07:47    252
Синоптики рассказали, какая погода будет в Харькове 31 декабря
27.12.2017 00:47    889
Загрузка...
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 