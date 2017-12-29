Как в Харькове «правильно» встретить Новый год

Готовиться к торжествам Харьков начинает задолго до праздника, чтобы в новогоднюю ночь порадовать жителей и гостей удивительной сказочной феерией. Секретами, где лучше встречать 2018 год, а также как снять квартиру в центре Харькова быстро и без посредников, делятся эксперты сайта Dobovo.com



Праздничная ярмарка

Главные харьковские мероприятия пройдут в центре города на площади Свободы. 16 декабря здесь, по традиции, открылся новогодний ярмарочный городок. Оформление ярмарки стало более европейским и праздничным, чем в прошлые годы. Появились фотозоны. Специально разработаны развлекательные программы для детей и взрослых: с каруселями, тирами, играми и анимацией.

На фуд-корте будут представлены кухни разных народов мира, в том числе экзотические. Здесь можно попробовать необычные продукты и блюда.



Городская елка

Главная елка города уже заняла почетное место в центре площади. Ее торжественное открытие с концертной программой состоялось 19 декабря в 17:00. Одновременно с елкой заработали ледовый каток и новогодние аттракционы.

30 декабря здесь же откроется резиденция Деда Мороза, который будет принимать маленьких посетителей вплоть до старого Нового года.

Чтобы не пропустить это и другие интересные мероприятия, запланированные в городе на праздничный период, эксперты рекомендуют заблаговременно снять квартиру посуточно в центре Харькова. Сделать это быстро и без переплат можно на сайте «Добово». В онлайн-каталоге представлено разнообразное жилье непосредственно от владельцев.



Харьковская «Швейцария»

Поклонникам активного отдыха рекомендуем отправиться за город — в горнолыжный комплекс «Экстрим-Стиль». Посетителей ждут заснеженные склоны и ухоженные трассы, которые понравятся и профессионалам, и любителям.



Новогодняя ночь

Праздничное новогоднее шоу начнется 31 декабря в 23:00 на площади Свободы. Участников мероприятия ждут концерт и новогодний салют. Завершатся торжества в 2:00 1 января.

Харьков — отличный город для новогодних каникул, способный подарить невероятные эмоции и впечатления. Желаем веселого путешествия!

Новости портала «Весь Харьков»