В Новой Зеландии друзья построили остров, чтобы обойти запрет на употребление алкоголя в новогоднюю ночь

Компания жителей полуострова Коромандел на севере Новой Зеландии построила в прибрежных водах небольшой остров, чтобы обойти запрет на употребление в новогоднюю ночь алкоголя в общественных местах.

Друзья заявили, что так как "остров" они строят в международных водах, на них не распространяется запрет на распивание спиртного.

Представитель местной полиции назвал это решение "креативным подходом". Мэр округа Темза-Коромандел также похвалила жителей за изобретательность.

