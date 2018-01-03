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В Новой Зеландии друзья построили остров, чтобы обойти запрет на употребление алкоголя в новогоднюю ночь

В Новой Зеландии друзья построили остров, чтобы обойти запрет на употребление алкоголя в новогоднюю ночь

Компания жителей полуострова Коромандел на севере Новой Зеландии построила в прибрежных водах небольшой остров, чтобы обойти запрет на употребление в новогоднюю ночь алкоголя в общественных местах.

Друзья заявили, что так как "остров" они строят в международных водах, на них не распространяется запрет на распивание спиртного.

Представитель местной полиции назвал это решение "креативным подходом". Мэр округа Темза-Коромандел также похвалила жителей за изобретательность.

 

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В Новой Зеландии друзья построили остров, чтобы обойти запрет на употребление алкоголя в новогоднюю ночьStuff.co.nz News@NZStuff

New Year's revellers build sandcastle in Coromandel estuary to avoid liquor ban http://dlvr.it/Q8MX2q 

12:19 AM - Jan 1, 2018

Источник: www.newsru.co.il

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