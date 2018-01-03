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Українська версія Let It Snow підкорила мережу: яскраве відео

Українська версія Let It Snow підкорила мережу: яскраве відео

Український гурт бандуристів "Шпилясті кобзарі" виконав легендарну різдвяну пісню "Let It Snow" українською мовою.

Під мелодію знаменитої пісні "Шпилясті кобзарі" заспівали про подарунки від Миколая, казковий Новий рік та диво Різдва. Слова української версії новорічної пісні належать  поетесі Оксані Боровець.

Додамо, що музиканти представили свою версію "Let It Snow" українською мовою з нагоди новорічно-різдвяних свят в Україні. Насолоджуйтеся!

Let it snow українською – "Шпилясті кобзарі":

Источник: maximum.fm

Новости портала «Весь Харьков»

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