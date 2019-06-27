Куда поехать в июле 2019: необычные курорты в Европе

Июль – лучшее время для отдыха и путешествий. Если вы уже запланировали отпуск, предлагаем вам несколько необычных направлений, куда можно поехать в июле 2019 за границу.

Батуми, Грузия

Температура воздуха: 27 градусов выше нуля.

Температура воды: 25 градусов выше нуля.

Виза: не нужна

Стоимость проживания: от 1,5-2,5 тыс. гривен в среднем (отель, номер на двоих)

Украинские туристы любят Грузию по многим причинам – родное Черное море, горы, футуристические высотные здания, вкусная кухня, самобытная культура и легендарное гостеприимство местных жителей.

Набережная в Батуми

Фото: Владимир Грисюк

Отдохнуть здесь можно дешевле и намного веселей, чем в распиаренных "ол инклюзивом" Турции или Египте. Кроме того, вас приятно удивят уютные и чистые улички, отремонтированные дороги, танцующие фонтаны, невероятно красивые парки и захватывающая дух вечерняя иллюминация города.

Стоит отметить, что в Батуми разрешено казино, не зря же самый известный курорт Грузии называют Лас-Вегасом на Черном море!

Смотрите видео: что можно увидеть в Батуми

1-5 июля пройдет ArtBatumi, на котором будут петь, танцевать и показывать картины таланты со всего мира.

Будапешт, Венгрия

Температура воздуха: 28 градусов выше нуля.

Температура воды: 23 градуса выше нуля (в Дунае).

Виза: не нужна.

Стоимость проживания: 1,5-2,5 тыс. гривен (отель, номер на двоих).

Если вы мечтаете увидеть Будапешт, лучше всего ехать в июле. Это невероятное красивый, гостеприимный и комфортный для отдыха город с массой достопримечательностей. Но не пытайтесь за уикенд увидеть все: сосредоточьтесь на нескольких самых интересных для вас музеях, зданиях, монументах. Прогуляйтесь по маленьким улочкам, чтобы увидеть, как живут простые жители венгерской столицы.

Фестиваль Sziget в Будапеште

Фото: instagram.com/szigetofficial

Любители культурного отдыха, конечно, могут приехать в Будапешт и 7-13 августа, когда в городе проходит Sziget 2019. Это праздник музыки и веселья традиционно (с 1993 года) проводится в районе Обуда (III округ). Кроме красивой музыки разных направлений и жанров, здесь можно просмотреть кинофильмы на свежем воздухе, посетить художественные галереи и современный арт-инсталляции, принять участие в разнообразных развлекательных программах, благотворительных акциях и эко-флешмобах.

Венеция, Италия

Температура воздуха: 29 градусов выше нуля.

Температура воды: 26 градусов выше нуля.

Виза: не нужна.

Стоимость проживания: 2,5-3 тыс. гривен в среднем (отель, номер на двоих).

Венеция – это музей под открытым небом. Вам нужно обязательно посетить площадь Сан-Марко, кампанилу собора святого Марка, базилику Сан-Марко и Дворец дожей.

Венеция

Фото: Владимир Грисюк

Также вам будет интересно увидеть Грант-канал, галерею Академии, библиотеку Марчиана, музей Коррера, мост Риальто и собор Санта-Мария делла Салюте.

Венеция

Фото: Владимир Грисюк, Сегодня

Самое главное, что стоит запомнить – Венеция, как и Париж, стали туристической Меккой. Уже давно разработаны путеводители и карты мест, куда должен пойти каждый, кто туда приезжает. Но настоящую Венецию можно увидеть только на малолюдных улицах далеко от центра. Там еще сохранился покой и атмосфера старинного города, который запомнится вам на всю жизнь.

Наксос, Греция

Температура воздуха: 22–27 градусов выше нуля.

Температура воды: 25 градусов выше нуля.

Виза: не нужна.

Стоимость проживания за ночь: 1,5-2,5 тыс. гривен (отель, номер на двоих).

Остров Наксос – один из самый большой в Кикладском архипелаге. Фишки этого места – белоснежный песок пляжей, прозрачные лазурные воды Эгейского моря, а также очень вкусная местная кухня.

Остров Наксос, Греция

Фото: Depositphotos

На острове Наксос построено немало античных храмов, средневековых крепостей и замков. Среди самых популярных туристических мест – винокурня Валлиндрас в деревне Халки.

Сплит, Хорватия

Температура воздуха: 22-30 градусов выше нуля.

Температура воды: 24 градуса выше нуля.

Виза: не нужна.

Стоимость проживания: 2-2,5 тыс. гривен (отель, номер на двоих).

Город Сплит – второй по величине город Хорватии, располагающейся в центральной части побережья страны между Задаром и Дубровником. Исторический центр Сплита включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Курорт радует туристов уникальной архитектурой зданий и хорошими мелкогалечными пляжами.

Сплит, Хорватия

Фото: Depositphotos

К слову, с 12 по 14 июля здесь пройдет музыкальный фестиваль Ultra Europe. Мероприятие состоится на стадионе "Полюд", где выступят Afrojack, Armin Van Buren, David Guetta и другие звезды электронной музыки. Стоимость трехдневного пропуска на фестиваль – от 169 евро.

Источник: www.segodnya.ua

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