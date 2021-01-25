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На первую пленарную неделю в новом году Тимошенко пришла с новой прической
Сегодня, 25 января, в первый рабочий день Верховной Рады лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пришла в парламент с новой прической.
Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Юлия Тимошенко кроме прически изменила и цвет волос. На заседании согласительного совета лидер “Батькивщины” сидела без очков, хотя до этого довольно длительное время их носила.
На заседании Тимошенко говорила о тарифах. Сказала, что в Украине нет рынка газа, поэтому Правительство не имеет права манипулировать тарифами для населения.
Источник: bykvu.com/
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