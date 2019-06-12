От любви до развода: история отношений Славы и Эдгара Каминских

На днях стало известно о том, что Слава и Эдгар Каминские разводятся. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Подольского районного суда города Киева. В частности, была указана дата судебного заседания – 12 июня, однако мероприятие перенесли. Эдгар Каминский уже прокомментировал расставание со Славой из "НЕАНГЕЛОВ".

По информации на сайте, Эдгар Каминский подал на развод 19 апреля 2019 года. А вот инициатором их отношений стала Слава. Знакомство пары произошло случайно. Впервые они увиделись накануне Нового года 2014. У Эдгара тогда был выходной, а Славе пришлось ехать в клинику будущего мужа за компанию с подругой. По стечению обстоятельств, в тот день Эдгар решил приехать на работу.

Увидев мужчину, Слава поняла, что он ей симпатичен. Певица достала его номер и в тот же день стала писать ему смс. Первую неделю Эдгар без энтузиазма общался со Славой и не приглашал на свидание. В результате девушка прямо спросила его, не гей ли он.

После этого состоялось первое свидание, и пара начала встречаться. Отношения развивались довольно стремительно, и уже спустя три месяца пластический хирург Эдгар Каминский сделал своей избраннице предложение руки и сердца. Это произошло 8 марта 2014 года во время отдыха в Италии.

Эдгар и Слава Каминские разводятся

Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

16 июля пара официально стала мужем и женой, а 12 декабря того же года у них родился первенец – сын Леонард.

Отметим, в сети часто появлялась информация о том, что в отношениях Славы и Эдгара не все гладко. Порой супруги не могли сдержать эмоции и выясняли отношения на глазах у всех. Однако несмотря на вспыльчивость, пара сохраняла отношения, а вскоре, 6 декабря 2015 года, в семье снова произошло пополнение – на свет появилась дочь Лаура.

Слава Каминская с мужем Эдгаром и детьми

Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

В интервью Слава неоднократно отмечала, что семья для нее была и будет на первом месте. Более того, певица признавалась, что хотела бы родить мужу третьего ребенка.

В то же время Слава не скрывала, что у них с Эдгаром есть некоторые проблемы отношениях. Артистка полагала, что недопонимания возникают вследствие того, что они выросли в разных семьях и их взгляды на жизнь немного отличаются. А в недавнем интервью Слава заявила, что посещает психотерапевта, чтобы избежать конфликтов в семье.

Слава Каминская разводится с мужем Эдгаром

Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Отметим, последнее фото с мужем Эдгаром Каминским в Instagram Славы датировано 28 апреля. Они вместе с детьми посетили церковь на Пасху. "День, когда случаются чудеса", – подписала снимок артистка.

5 июня Слава Каминская поделилась кадром из клипа на песню "Роман", под которым подписчики пытались утешить певицу. Спустя несколько часов артистка скрыла комментарии, однако вскоре возобновила. Кроме того, недавно Слава опубликовала ироничный пост, который, вероятно, касается развода.

До этого на своей странице в Instagram певица публиковала забавные фото и видео, будто убеждая подписчиков, что у нее все хорошо:

Источник: www.segodnya.ua

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