Джейсон Момоа розлучається з красунею-дружиною після 17 років шлюбу

Актори розлучаються через практично 20 років спільного життя. Залишилися в прекрасних відносинах

Стало відомо про те, що Джеймсон Момоа і Ліза Боне розлучаються після 17 років спільного життя. Вони випустили спільну заяву, в якій все детально розповіли.

Зірка "Аквамена" зробив заяву на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, активним користувачем якої є. Регулярно чоловік радує шанувальників новими кадрами або новинами, однак, цього разу звістка більше сумна.

Джейсон Момоа і Ліза Боне, фото з instagram

"Любов між нами залишилася, просто вона розвивається тепер в іншому напрямку. Ми звільняємо один одного для того, щоб бути тими, ким ми вчимося бути. Наша відданість один одному, цьому священному життю і нашим дітям непохитна. Ми будемо вчити їх тому, чого можемо. Живемо молитвою. Нехай переможе любов. Джей і Л " - йдеться в повідомленні.

Пара разом виховує 2 дітей. У 2007 — му у них народилася дочка Лола, в 2008-син Накоа-Вулф.

Пара познайомилася в 2005 році в джазовому клубі, все завдяки спільним друзям. Жінка на 12 років старша за свого чоловіка. Заради тієї зустрічі чоловік вирішив заплести волосся в дреди, і з першого ж погляду зрозумів, що вона є його долею. Весь час вони жили в цивільному шлюбі, а офіційно свої відносини оформили лише в 2017.

Джейсон Момоа з дітьми, фото з instagram

Виходить, що їх шлюб прожив всього п'ять років. Але, засмучуватися не потрібно, адже, судячи з усього вони розлучилися друзями, і їм ще виховувати своїх неповнолітніх дітей.

Источник: sport.znaj.ua/

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