«Серые кардиналы»: кто из знаков зодиака любит управлять людьми

Существуют знаки зодиака, которые являются серыми кардиналами. Они незаметно управляют людскими судьбами и руководят их жизнью.

Рыбы

Под влиянием Рыб, оказываются родные и близкие сердцу люди. Стараются руководить их жизнью и финансами. Рыбы не стремятся к лидерству, они просто делают дела чужими руками, при этом считая, что несут пользу и благополучие в жизнь каждого человека.

Козерог

Они обожают быть всегда на виду у всех. Стараются показать, что они лучшие. Окружают только теми людьми, которые добились в этой жизни больших высот. Редко когда смотрят на простых рабочих и ведут с ними беседу. Стараются руководить седьмыми людей, при этом ничего не замечая вокруг.

Дева

Настоящие манипуляторы в жизни. Они ранимые и нетерпеливые, с ними легко и интересно в общении, знают, как произвести впечатление на окружающих людей. Девы могут подстраивать под себя огромные толпы людей, давят на психику. Для этого они сделают всё возможное, чтобы быть лидером во всех начинаниях.

Близнецы

Порой ранимые и нетерпеливые личности. С ними никогда не бывает скучно. Они обладают ярким умом и харизмой. Никогда не подчиняются другим. Стараются работать на самих себя. Всячески просчитывают ходы знакомых людей, делая их жизнь невыносимой.



Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»