Сегодня 15:45
Просмотров: 224
В аэропорту разгуливала обнаженная девушка (видео)
В США женщина полностью разделась и прогулялась обнаженной по зданию аэропорта.
Видео прикола снял очевидец.
На кадрах видно, как женщина идет уверенной походкой по залу выдачи багажа. Она решительно снимает с себя нижнее белье, бросает его и идет дальше полностью голая.
На видео попадают сотрудники аэропорта, которые смотрят удивленно на женщину. За кадром слышно громкое пение. Один из очевидцев предположил: "Ей нехорошо".
Автор ролика подписал его так: "Потому что это Майами".
В итоге девушка была задержана.
?@BillyCorben? because its Miami ?????? pic.twitter.com/ukarL7ifSv— Tommy in Hialeah (@Dolphinfan201) January 15, 2020
Загрузка...