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В аэропорту разгуливала обнаженная девушка (видео)

В США женщина полностью разделась и прогулялась обнаженной по зданию аэропорта.

В аэропорту разгуливала обнаженная девушка (видео)

Видео прикола снял очевидец.

На кадрах видно, как женщина идет уверенной походкой по залу выдачи багажа. Она решительно снимает с себя нижнее белье, бросает его и идет дальше полностью голая.

На видео попадают сотрудники аэропорта, которые смотрят удивленно на женщину. За кадром слышно громкое пение. Один из очевидцев предположил: "Ей нехорошо".

Автор ролика подписал его так: "Потому что это Майами".

В итоге девушка была задержана.

Новости портала «Весь Харьков»

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