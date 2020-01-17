Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:18
Просмотров: 164

В Харькове продают футболки с портретом Путина (фото-факт)

В магазине популярной сети секонд-хенд в Харькове обнаружили футболку с президентом России Владимиром Путиным.

В Харькове продают футболки с портретом Путина (фото-факт)

Об этом сообщается на канале "Х**вый Харьков" в Telegram.

Автор фото отметил, что информация о продаже товара с символикой из страны-агрессора должна быть передана в СБУ.

"Передаю привет СБУ в Харькове! Шел почти 6-й год войны. Футболку с (изображением) президента страны-агрессора можно спокойно приобрести в городе, который находится не так уж далеко от фронта, где едва ли не каждый день гибнут наши защитники. Humana, ул. Евгения Котляра", - заметил автор.

Стоимость футболку с изображением Путина – 150 гривень.

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В аэропорту разгуливала обнаженная девушка (видео)
16.01.2020 15:45    892
Путин пугает мир глобальной войной: заявление
16.01.2020 10:43    432
Из-за Путина российское правительство уходит в отставку: стала известна причина
15.01.2020 16:11    795
Путин восстанавливает систему ГУЛАГа. Теперь зеков будут использовать как рабов
15.01.2020 07:14    519
Меркель закликала добудувати Nord Stream-2, Путін сподівається на завершення за рік
13.01.2020 08:14    166
Путин добивается дезинтеграции ЕС и НАТО. В этом проекте у него есть союзники, в том числе "полезные идиоты", - Туск
06.01.2020 10:08    153
Путін не відмовився від мети розділити Україну на "Новоросію" та "Малоросію" й заманює Зеленського в емоційну яму
06.01.2020 09:07    192
Эксперт назвал главные цели Путина на 2020 год: к чему готовиться Украине
03.01.2020 11:25    562
ГАРРИ КАСПАРОВ. Путин готовится к новой агрессии. Диктатору нужна эскалация (ВИДЕО)
03.01.2020 07:46    620
Сталин и Гитлер грубо поделили Польшу, - Берлин ответил на слова Путина
01.01.2020 11:00    476
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 