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В Харькове продают футболки с портретом Путина (фото-факт)
В магазине популярной сети секонд-хенд в Харькове обнаружили футболку с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщается на канале "Х**вый Харьков" в Telegram.
Автор фото отметил, что информация о продаже товара с символикой из страны-агрессора должна быть передана в СБУ.
"Передаю привет СБУ в Харькове! Шел почти 6-й год войны. Футболку с (изображением) президента страны-агрессора можно спокойно приобрести в городе, который находится не так уж далеко от фронта, где едва ли не каждый день гибнут наши защитники. Humana, ул. Евгения Котляра", - заметил автор.
Стоимость футболку с изображением Путина – 150 гривень.
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