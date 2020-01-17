В Харькове продают футболки с портретом Путина (фото-факт)

В магазине популярной сети секонд-хенд в Харькове обнаружили футболку с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщается на канале "Х**вый Харьков" в Telegram.

Автор фото отметил, что информация о продаже товара с символикой из страны-агрессора должна быть передана в СБУ.

"Передаю привет СБУ в Харькове! Шел почти 6-й год войны. Футболку с (изображением) президента страны-агрессора можно спокойно приобрести в городе, который находится не так уж далеко от фронта, где едва ли не каждый день гибнут наши защитники. Humana, ул. Евгения Котляра", - заметил автор.

Стоимость футболку с изображением Путина – 150 гривень.

Новости портала «Весь Харьков»