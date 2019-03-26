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Warner Music уклав контракт зі штучним інтелектом на створення треків

Warner Music уклав контракт зі штучним інтелектом на створення треків

Лейбл Warner Music вперше у світі уклав музичний контракт зі штучним інтелектом на створення треків.

Розробники планують записати 15 нових альбомів за допомогою музичного додатка Endel, який аналізує геолокацію користувача, його пульс, час доби, погодні умови й створює індивідуальний трек для концентрації, розслаблення або покращення сну. Частину альбомі планують випустити до кінця року, — передає Громадське.

«Ми створюємо персоналізовані аудіозаписи, але впевнені, що слухачам сподобаються і заздалегідь записані альбоми. Так ми зможемо продемонструвати силу музики та технологій», — зазначив творець Endel Олег Ставицький. За допомогою сервісу розробники записали вже п’ять платівок: «Тиха ніч», «Дощова ніч», «Хмарна ніч», «Хмарний день» і «Туманний ранок».

В наступних альбомах планують зосередитися на режимах «концентрація» і «в дорозі». «Я певний, що слухачі, які користуються цими новими альбомами, виграють від зниженої тривожності та покращення настрою», — сказав Кевін Гор, президент відділу Warner Music.

Компанії Amazon Alexa Fund і Jillionaire Major Lazer стали інвесторами альбомів нейромережі.

Источник: life.informator.news

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