Дождались! Pink Floyd и Андрей Хлывнюк выпустили совместную песню Hey Hey Rise Up

Андрей Хлывнюк и легендарная группа Pink Floyd презентовали совместную песню о войне в Украине – Hey Hey Rise Up

Этого момента ждали все украинцы! После интригующих разговоров о сотрудничестве, легендарная группа Pink Floyd выпустила совместный трек с фронт-меном группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.

В основу "Hey Hey Rise Up" легла украинская песня "Ой у лузі червона калина", которая зазвучала по-новому в исполнении лидера "Бумбокса" и стала символом украинского сопротивления.

Также, как сообщают британские музыканты, все средства которые будут ими собраны, пойдут на гуманитарную помощь для Украины.

Примечательно, что для обложки трека был выбран именно цветок подсолнуха. Это прямая отсылка к разлетевшемуся по всей Сети видео, на котором украинская женщина раздавала российским оккупантам семена подсолнечника, чтобы после их смерти украинская земля была покрыта желтыми цветами.

Источник: segodnya.ua

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