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07.04.2022 22:43
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Дождались! Pink Floyd и Андрей Хлывнюк выпустили совместную песню Hey Hey Rise Up

Дождались! Pink Floyd и Андрей Хлывнюк выпустили совместную песню Hey Hey Rise Up

Андрей Хлывнюк и легендарная группа Pink Floyd презентовали совместную песню о войне в Украине – Hey Hey Rise Up

Этого момента ждали все украинцы! После интригующих разговоров о сотрудничестве, легендарная группа Pink Floyd выпустила совместный трек с фронт-меном группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.

В основу "Hey Hey Rise Up" легла украинская песня "Ой у лузі червона калина", которая зазвучала по-новому в исполнении лидера "Бумбокса" и стала символом украинского сопротивления.

Также, как сообщают британские музыканты, все средства которые будут ими собраны, пойдут на гуманитарную помощь для Украины.

Дождались! Pink Floyd и Андрей Хлывнюк выпустили совместную песню Hey Hey Rise Up

Примечательно, что для обложки трека был выбран именно цветок подсолнуха. Это прямая отсылка к разлетевшемуся по всей Сети видео, на котором украинская женщина раздавала российским оккупантам семена подсолнечника, чтобы после их смерти украинская земля была покрыта желтыми цветами.

Источник: segodnya.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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