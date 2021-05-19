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Украина поднялась на 4 место в рейтинге вероятных победителей Евровидения-2021

Украина поднялась на 4 место в рейтинге вероятных победителей Евровидения-2021

Состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2021", в котором выступила украинская группа Go_A, сообщает Сегодня.

Представителей Украины во время оглашения финалистов назвали самыми последними, что заставило понервничать многих украинцев. Тем не мене, Украина – в финале! И если ранее в рейтинге вероятных победителей от букмекеров Go_A занимали восьмую строчку, то теперь поднялись на четвертую!

В первой тройке по-прежнему остаются Италия, Мальта и Франция.

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Скриншот: eurovisionworld.com

Напомним, минувшей ночью в Роттердаме состоялся первый полуфинал "Евровидения-2021" и определилась десятка финалистов: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина. Второй полуфинал конкурса состоится 20 мая, а финал пройдет 22 мая.

Источник: kurs.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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