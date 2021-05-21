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Евровидение 2021 — Дункан Лоуренс заболел коронавирусом — певец не выступит в финале конкурса

Евровидение 2021 — Дункан Лоуренс заболел коронавирусом — певец не выступит в финале конкурса

22 мая состоится финал 65-го международного песенного конкурса «Евровидение 2021», во время которого определится новый победитель. 

Традиционно на финале присутствует победитель прошлого года, но в случаи с этим годом, то позапрошлого, то есть 2019. Им стал Дункан Лоуренс. Он должен был выступить в финале и вручить новому победителю кубок. 

Однако Дункан не сможет этого сделать, так как получил позитивный тест на коронавирус. Как сообщается на сайте eurovision.tv, болезнь протекает в легкой форме, и Лоуренс чувствует себя нормально.

Стоит отметить, что еще в понедельник тест был отрицательным, а во вторник, 18 мая, он даже выступил в первом полуфинале. Дункан очень расстроен из-за того, что он не сможет присутствовать на финале, однако организаторы уже рассматривают варианты появления победителя 2019 года. 

Ранее, «Телеграф» показывал, как выглядит букмекерская таблица после первого полуфинала «Евровидения 2021». Стоит отметить, что Украина поднялась с 8-го места на 4-е.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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