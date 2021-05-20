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Украинских организаторов Евровидения обвинили в плагиате номера для Go_A

Украинских организаторов Евровидения обвинили в плагиате номера для Go_A

Анастасия Михайлова утверждает, что постановка на песню Шум группы Go_A – ее режиссерский тритмент.

Сценарист Анастасия Михайлова обвинила украинских организаторов Евровидения в плагиате ее собственной идеи номера для группы Go_A. Об этом она написала в Facebook.

По словам женщины, постановка на песню Шум, с которой Go_A выступают на Евровидении-2021, является ее режиссерским тритментом (свободным изложением сценария, который обычно состоит из описания главных эпизодов с проработкой ярких моментов и деталей).

Михайлова утверждает, что 6 февраля отправила свой сценарий телеканалу Суспільне мовлення для участия в конкурсе на разработку идеи клипа для Go_A, однако позже узнала, что победил другой человек.

«Идея была классная. Я прям любила ее.А потом, спустя три месяца после подачи на конкурс я вижу олицетворение своей идеи на сцене. Читаю, кто же автор? А там нет моего имени»,– заявила сценарист.

В качестве доказательства Михайлова предоставила фотоколлажи, на которых сравнила элементы своего проекта и моменты репетиции группы.

«Этим постом я хочу спросить у общественности: постановка на песню Шум группы Go_A не похожа на мою от слова «совсем»? Или налицо нарушение прав интеллектуальной собственности?» – спросила у своих подписчиков Анастасия.

Женщина добавила, что в ее тритменте было все – от идеи до способов ее реализации: костюм, декорации, атмосфера, подсветка, антураж, действия актеров и массовки.

Михайлова также сообщила, что направила Суспільному письмос просьбой указать свое имя как автора идеи постановки, в чем ей отказали и посоветовали обратиться на телеканал СТБ.

После этого она обратилась за помощью к юристу и вместе с ним встретилась с представителями СТБ и Суспiльного. Во время беседыее «снова уверили, что постановка – это полностью разработанная другим человеком идея».

Несмотря на ситуацию Анастасия болеет за группу Go_A.

«Желаю им удачи и считаю честью, что именно они выступают с постановкой, основой которой послужил мой креатив. К ним у меня нет никаких претензий ни по каким пунктам», – подытожила она.

Среди финалистов украинский коллективGo_A.
Источник:  Новости Ю

Источник:

Новости портала «Весь Харьков»

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