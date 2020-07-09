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Зарплаты не хватит: украинцы возмущены ценами в Кирилловке

Зарплаты не хватит: украинцы возмущены ценами в Кирилловке

В Кирилловке после июньского затишья, сегодня просто аншлаг. Отдыхающие в жару едут на побережье Азовского моря. Однако цены на жилье многих курортников просто возмущают. Народ говорит, что в Турции, Египте и Тунисе отдых дешевле.

 

Блогер Евгений Панюта снял видео об отдыхе в Кирилловке. К слову, он с женой побывал там в июне в период затишья. В видео, опубликованном на его YouTube-канале, Евгений показал, на какой базе отдыха на Федотовой косе он живет. Номер, состоящий из комнаты, кухни, ванной и балкона, с телевизором, кондиционером, холодильником, микроволновой печью, электропечью и набором посуды, обошелся ему в 700 гривен в сутки в июне. До моря от его базы еще надо пройтись. По его словам, это приемлемая цена, так как в прошлом году номер здесь же стоил 1200 гривен в сутки.

 

Такие цены возмутили зрителей блогера. Они начали оставлять многочисленные комментарии. Некоторые стали писать, что зарплаты с такими ценами на жилье хватит только на 3.5 суток.

Справедливости ради надо отметить, что есть в Кирилловке и номера подешевле. Просто нужно искать на свой карман и вкус. В частном секторе, так уж точно можно найти съемное жилье дешевле. Возможно, не такое современное и комфортное, но цена будет ниже.

 



Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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