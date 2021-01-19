2021. Советы и прогнозы от Гейтса, Маска и Безоса

Прошедший 2020 год останется в памяти у всего населения Земли. Однако, стоит только догадываться, каким будет новый 2021 год.

В кризисной и неопределенной ситуации необходимо ставить долгосрочные цели и концентрироваться на своем продукте, советуют бизнес-гуру. Корреспондент.net рассказывает, что о 2021 годе думает первая тройка самых богатых людей планеты.

Мир станет лучше

Билл Гейтс, сооснователь Microsoft

Свои предположения один из создателей компании Microsoft высказал на онлайн-конференции GeekWire 2020, посвященной будущему технологий, бизнеса, науки, здравоохранения, политики и инноваций.

1. Победа над коронавирусом возможна только во всем мире

Коронавирусная инфекция не будет побеждена, пока этого не произойдет во всем мире, а не в каждой стране по отдельности.

«Мы не вернемся к нормальной жизни, пока не избавимся от этого вируса во всем мире», — подчеркнул Билл Гейтс.

Некоторые страны, такие как Новая Зеландия, Австралия и Южная Корея, быстро сдержали распространение вируса, но столкнулись с новыми, привезенными случаями.

«Таким образом, уничтожение [вируса] по всему миру и активное сотрудничество — то, что нам сейчас действительно необходимо», — заявил он.

Гейтс считает, что благодаря достижениям ученых и медиков 2021 год будет легче «разрушительного» 2020 года.

По его словам, есть две причины сохранять оптимистичный настрой. Первая причина — это маски, социальное дистанцирование и другие меры, помогающие замедлить темпы распространения вируса до завершения вакцинирования.

Вторая причина заключается в том, что весной 2021 года вакцинация и методы лечения COVID-19, достигнут таких масштабов, что смогут переломить глобальную ситуацию.

Хотя какие-то ограничения еще будут нужны (например, на массовые мероприятия), число новых случаев и смертей сильно снизится, как минимум в развитых странах, и «жизнь будет намного ближе к нормальной, чем сейчас».

2. Коронавирус подготовил человечество к борьбе с другими вирусами

Гейтс считает, что власти по всему миру теперь научились стремительно реагировать на пандемии.

Кроме того, гонка за создание вакцины против SARS-CoV-2, ускорила разработку таких препаратов перспективным методом на основе мРНК с модифицированными нуклеозидами. Об этом подробно в материале Главные вакцины от COVID: эффективность и отличия.

Вакцины с РНК более безопасны в применении, поскольку не содержат в себе остатки вируса, а также проще в производстве и потенциально более универсальны.

Развитие такой технологии может помочь в создании вакцины против ВИЧ, малярии и туберкулеза, отметил Гейтс.

«Думаю, через год мы сможем оглянуться назад и сказать, что 2021 год был лучше по сравнению с 2020 годом. Улучшение, может, и не будет огромным, но это будет заметный, измеримый шаг вперед для людей во всем мире», — подытожил свои ожидания миллиардер.

3. Климату угрожают не так автомобили, как здания

Гейтс отметил, что является сторонником внедрения «зеленых» технологий для сокращения выбросов углекислого газа, но есть более серьезная угроза для климата — это производство цемента и стали.

«У нас нет такого способа производить цемент, который бы не сопровождался значительными выбросами… Без инноваций [в этой сфере] ничего не получится», — подчеркнул миллиардер.

4. Мир становится лучше

Билл Гейтс считает, что с нашим миром не все так плохо: улучшается отношение к меньшинствам и женщинам, снижается смертность от рака, диабет и болезнь Альцгеймера стали более понятными.

«Прогресс будет продолжаться. Так что, знаете, я оптимистичен», — подчеркнул он.

Сконцентрируйтесь на продукте

Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX

Кризисный 2020 год оказался очень успешным для Илона Маска: его компания SpaceX отправила в космос свою первую ракету, а стремительный рост акций Tesla сделали его самым богатым человеком на планете.

Маск говорит, что лучшая стратегия руководителя компании в кризисный период — это концентрация на продукте.

Жизнь в кредит. Что делает «ковидиот» Илон Маск

«Моя рекомендация — на самом деле не надо убивать столько времени на решение финансовых вопросов, совещания, презентации в PowerPoint, лучше потрать его на то, чтобы сделать продукт компании настолько великолепным, насколько это возможно», — советуте бизнесмен.

Необходимо стать абсолютным перфекционистом по отношению к продуктам и услугам своей компании, считает Маск. Он рекомендует собирать обратную связь откуда только возможно.

«Просто приходи на производство, приходи в магазины, говори с потребителями, подумай, что хотел бы видеть ты сам. Пока ты сам не полюбишь [продукт], не жди, что он понравится другим», — подчеркнул предприниматель.

По его словам, руководителю необходимо принимать участие в деятельности компании на всех уровнях.

«Войска будут идти в битву с большим воодушевлением, если будут видеть генерала на передовой, а не где-то вдали, на безопасном расстоянии», — рассказал Маск.

Как известно, в его жизни был период, когда он ночевал на заводе Tesla, а его рабочий стол стоял посреди производства. Об этом в материале Выгорание и «кислота».

Изменится многое

Джеф Безос, основатель Amazon

Основатель Amazon Джеф Безос считает, что долгосрочные цели должны быть в приоритете всегда, особенно сейчас. Неопределенность не должна мешать долгосрочному планированию.

«Через десять лет многое изменится, технологии изменятся. На горизонте десяти лет самыми значительными будут перемены в сфере машинного обучения. Но если ты думаешь о том, что будет через десять лет, спроси самого себя, что не изменится. На самом деле это самый важный вопрос», — сказал Безос.

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»