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«Годинник Судного дня»: вчені вирішили не переводити стрілки

«Годинник Судного дня»: вчені вирішили не переводити стрілки

нікальні «годинник Судного дня» в цьому році, як і в минулому показують 100 секунд до «ядерної півночі». Вона символізує кінець людського існування.

Про це повідомляє журнал Bulletin of Atomic Scientists.

Уточнюється, що вчені, серед яких кілька Нобелівських лауреатів, вирішили залишити стрілки годинника на позиціях 2021 року, оскільки прийшли до висновку, що загроза для людства не зменшилася і на сьогодні Земля як і раніше близька до можливого ядерного апокаліпсису.

Підкреслюється, що на дані висновки вплинула напруженість у відносинах США, Росії та Китаю, загроза нових воєн (в Україні та Тайвані), посилений розвиток гіперзвукової зброї, ядерного озброєння та відповідних програм, випробування протисупутникової зброї.

 

Источник: ua.news/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: мир

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