6 слов, в которых вы делаете глупые ошибки из-за коварной буквы «Ё»

Буква «Ё» — самая безжалостная буква, которая вечно нас подставляет. Одну семью она даже лишила материнского капитала (реальная история!). А тысячи людей ежедневно выставляет дураками, когда они что-то неправильно произносят. В общем, зря вы недооцениваете букву «Ё».

Правильно: афЕра

Русский язык — тот ещё аферист и ловит нас там, где мы не ждали. Лингвисты до сих пор отвечают на нападки, почему нужно произносить «афера», а не «афёра». Путаница возникла из-за похожих слов, которые мы по привычке произносим через «Ё». Часто над ударной «Е» после согласной появляются две точки сверху. Допустим, имя Фёдор. Но если в этом имени всё оправдано, то в остальных словах — не всегда. Свою лепту в распространение ошибки внесли и словари. В некоторых старых изданиях, например, Большой советской энциклопедии, можно встретить вариант через букву «Ё» — афёра. Это неправильно. «Грамота.ру» рассказывает, что французское слово «афера» (от affaire) было зафиксировано в словарях русского языка в начале XIX века. Оно везде единодушно писалось через «Е». И, кстати, продолжает писаться, даже если кое-где можно встретить «афёру» с пометкой «разг.».

Правильно: свёкла

Пример, когда буква «Ё» спасает от ошибок в ударениях. Если не забывать её ставить, конечно. Простому слову «свёкла» она могла бы помочь. Потому что, во-первых, буква «Ё» в этом слове есть. А во-вторых, значит, что ударение точно падает на неё, а не на последний слог (немного капитана очевидности). Так что в следующий раз режьте для винегрета и варите для борща свёклу, а не свеклУ. Так будет не только грамотнее, но и вкуснее.

Правильно: новорождённый

С младенцами в принципе сложно, а если они новорожденные — вдобавок страшно сделать что-то не так. Например, неправильно поставить ударение в слове. Запомните: правильно писать (и произносить) «новорождённый», а не «новорожденный». Ещё один случай, когда игнорирование буквы «Ё» приводит к ошибке. Если бы её писали, то вопрос, куда ставить ударение, просто бы не возникал. Цените букву «Ё» с рождения.

Правильно: тремя детьми

Продолжим тему детей. Только теперь представьте, что у вас не один новорождённый… а трое. Проблема со склонением количественного числительного «три» простая: во всех падежах, кроме именительного, частично винительного и творительного, присутствует буква «Ё». Три, трёх, трём, тремя, о трёх. И ударение в творительном падеже, соответственно, падает на последний слог «тремЯ».

Правильно: осуждённый

Есть профессиональные сленг, лексика и даже ударения. Вот и в речи работников правоохранительных органов легко можно услышать «осУжденный». Видимо, по аналогии со словом «суд». Но это неграмотная аналогия. По правилам русского языка, нормативно ставить ударение на третий слог, то есть на букву «Ё» в нашем случае. Кажется, вариант с ошибкой прижился почти так же, как «новорОжденный», но вы не поддавайтесь. И берегите русское ударение.

Правильно: грУшевый сидр

Не «слИвовый», конечно, но ошибка похожая. Ударение в слове «грУшевый» всегда падает на первый слог, даже если в повседневной речи распространён вариант на второй ударный (грушЁвый, сливОвый). Опять же, с грушевым проще: если знать, что там нет буквы «Ё» — ошибки можно избежать. Возможно, когда-нибудь «сливОвый» и «грушЁвый» отвоюют себе законное место с пометкой «допустимое/разговорное», но пока всё однозначно.

Источник: mel.fm

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