Археологи обнаружили крем для лица, которому 2700 лет, и узнали его ингредиенты

Археологи раскопали в северном Китае гробницу знатного человека, наполненную различными погребальными принадлежностями, среди которых оказался крем для лица, которому 2700 лет.

Об этом сообщает Daily Mail.

Во время изучения гробницы в ней нашли бронзовое погребальное оружие, а также богато украшенный бронзовый сосуд, в котором и был крем.

По словам исследователей, они сразу заподозрили, что мягкий желто-белый материал в изящной бронзовой посуде был косметическим кремом.

Это было подтверждено химическим анализом, который выявил два основных ингредиента: жир жвачного животного (скорее всего, крупного рогатого скота) и белое кремообразное вещество, известное как лунное молоко.

"Это представляет собой ранний пример производства косметики в Китае и указывает на рост зарождающейся косметической промышленности", - отметили ученые Китайской академии наук.

Источник: apostrophe.ua/

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