В Бельгии во время ремонта старой церкви рабочие нашли послание из прошлого

В Бельгии во время ремонта старой церкви города Антверпен рабочие нашли послание из прошлого. Фотографии находки опубликованы на официальной странице города в Instagram.

Два листа бумаги были спрятаны в спичечном коробке в архитектурном элементе на потолке.

"Мы бы хотели дать совет будущим поколениям, если война снова начнется. Чтобы выжить, всегда храните большие запасы еды. Особенно рис, кофе, муку, табак, зерно и пшеницу. И не забывайте наслаждаться, брать от жизни все. Увидимся, ребята!", - говорится в послании.

Авторами послания оказались маляры, которые когда-то красили эту церковь - Джон Янссен, Джул Гизелинк, Луи Шантрейн и Юл Ван Хемелдонк. Все они пережили две мировые войны.

Источник: golos.ua/

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