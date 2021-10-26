Необычная находка: в Турции археологи раскопали столбы в виде фаллосов возрастом 11 тысяч лет

В Турции во время раскопок комплекса зданий на территории археологического памятника Карахан-Тепе нашли 11 каменных столбов в форме фаллосов и вырезанную в скале каменную мужскую голову, сообщает Turkish Journal of Archaeology and Ethnography.

Как стало известно, приблизительный возраст находок около 11 тысяч лет.

Столбы находились в высеченном в скале помещении размером 7×6 метра. Их высота составляла от 1 до 1,7 метра, а диаметр – 30-50 сантиметров.

По мнению археологов, в этом здании проводились ритуалы. И оно, скорее всего, было засыпано землей умышленно.

Ученые считают, что на этот процесс ушло много времени и сил. "Погребение" данного здания могло являться частью длинного ритуала, собственно как и его строительство.

Источник: mignews.com.ua/

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