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Первый шаг к вечной жизни: ученым удалось зафиксировать на снимке смерть

Первый шаг к вечной жизни: ученым удалось зафиксировать на снимке смерть

Удивительное открытие сделано экспертами из центра Welcome Trust and the Biotechnology and Biological Sciences Research Council. До сих пор сложно осознать, что ученые зафиксировали настоящую смерть.

Снимок удалось сделать во время изучения дождевых червей, сообщает портал PLANETANOVOSTI.

Может быть, сделанные фотографии – это первый шаг к вечной жизни. Ученые давно строили теории о загробной жизни, теперь же многие из них придётся переосмыслить.

Когда создания умирали, из их тел исходили флуоресцентные голубые волны. Это было похоже на то, будто из червей «вымывалась» жизнь. Необычное явление связано с умиранием клеток, направление волны зависело от кальциевых сигналов.

Первый шаг к вечной жизни: ученым удалось зафиксировать на снимке смерть

В теории волны могут быть блокированы, таким образом смерть тоже будет остановлена. Ученые надеются, что открытие в ближайшем будущем станет основой для достижения вечной жизни. Пока что разговоры о бессмертии находятся на уровне фантастики.

Источник: golos.ua

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Темы: смерть

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