Разумный скептицизм. Как развить критическое мышление

Развитие навыков критического мышления у детей не только поможет им успешно проявить себя в школе, но и убережет от неблагоприятного влияния сверстников

Как извлечь максимум из многообразия ресурсов, находящихся под рукой, при этом сберегая способность понимать их и управлять ими? Еще более важный вопрос — как с наибольшей эффективностью использовать человеческие мыслительные процессы и творческие способности в эпоху, когда искусственный интеллект проникает во все новые сферы жизни. Чтобы преуспевать сегодня, нужно уметь максимально критически подходить к мышлению как таковому. Задайтесь вопросом: принимая любую информацию на веру, чего добьется ваш ребенок в жизни?

Что такое критическое мышление

Основы критического мышления были заложены в историко-философской мысли. Отличными примерами служат Сократ и его метод «вопросительного сомнения», Аристотель с его «формальной несомненностью», Декарт и его метод «методического сомнения».

Термин критического мышления был рассмотрен и психологами. Американский ученый Дайана Халперн определила его как «использование таких когнитивных навыков и стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого результата. Критическое мышление отличается взвешенностью, логичностью и целенаправленностью. Другое определение — направленное мышление».

В жизни каждого человека наступает момент, когда нужно самостоятельно принимать важные решения

Современный британский философ и писатель Том Чатфилд определяет критическое мышление как активное стремление к пониманию происходящего путем его осмысления, оценки свидетельств и глубокого постижения процесса мышления как такового.

Чатфилд предлагает задаваться четырьмя вопросами, помогающими стать разумным скептиком:

— Почему я должен доверять этому утверждению?

— Почему человек, делающий данное заявление, доверяет содержащейся в нем информации — или хочет склонить к этому меня?

— Что еще известно по этому поводу из других источников?

— Достаточно ли я знаю, чтобы уверенно ответить на предыдущие вопросы?

Как развить критическое мышление у детей

Помочь своему ребенку развить критическое мышление можно в процессе повседневных дел. Главное, убедитесь, что вы сами в достаточной мере владеете навыком мыслить критически. А убедившись, смело берите на вооружение три полезные привычки для родителей, стремящихся научить ребенка самостоятельно думать и принимать решения — а не быть потребителем информационного мусора.

1.Отвечаем вопросом на вопрос

Когда ребенок спрашивает, выдвигает гипотезы, ищет причины — он мыслит. Когда вы слышите вопрос: «Почему?» отвечайте ребенку вопросом: «А ты как думаешь, почему?». Таким образом вы побудите его сделать собственные выводы.

Так формируются навыки научного наблюдения, которые пригодятся ребенку на протяжении всей жизни, и это гораздо ценнее «ответа в лоб», который мы можем предложить первым делом.

2.Сравниваем, противопоставляем, спрашиваем

Предложите ребенку сравнить кабачок с бананом. Дайте ему возможность найти как можно больше общих и отличных признаков.

Используйте сравнения и противопоставления в рассказах и сказках — это также способствует развитию критического мышления. Пусть ребенок анализирует характер и поведение героев, сюжет и прочие элементы истории. Находите всей семьей сходства и различия между разными произведениями.

Задавайте вопросы, на которые в тексте сказки нет прямого ответа. Так ребенок научится делать собственные выводы. Сопоставляйте рассказы из книг со своей жизнью — так формируется важнейший навык критического мышления — синтез, когда дети могут использовать полученную информацию по-новому в своем личном опыте.

3.Играем

Развивать критическое мышление помогают различные игры — например, такие, в которых необходимо отгадать слово или воссоздать загаданную ситуацию. Или в которых игрок должен объяснять слова или фразы «окольными» путями.

В жизни каждого человека наступает момент, когда нужно самостоятельно принимать важные решения: будь то вопросы личной жизни, карьеры или рутинные, повседневные события. В детском мире навыки критического мышления помогут не только успешно проявить себя в школе, но и уберегут от неблагоприятного влияния сверстников.

Источник: style.nv.ua

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