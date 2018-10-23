Как открыть в себе талант. 8 шагов

Способности есть у каждого, главное – вовремя осознать свой талант

Все люди без исключения талантливы и креативны от природы, и основная миссия любого в этом мире – это отыскать свои таланты, развить их, приумножить и поделиться с другими. Именно тогда основная задача будет выполнена, а человек станет счастливым, ведь он делает то, что любит и к чему имеет талант. В то же время, другие люди за это будут благодарны, поскольку смогут воспользоваться его знанием и опытом.

В Библии есть одна притча о хозяине, который раздал по одному таланту трем слугам. Двое их приумножили, а третий так боялся потерять и неправильно использовать свой талант, что просто зарыл его в землю – и был за это наказан. По Библии, зарывать свой талант – один из самых больших грехов. Мы должны развивать свои таланты, холить и лелеять, постоянно их приумножать и обязательно делиться с другими, выступать на определенном этапе своей жизни учителем для кого-то. То есть, не бояться отдавать наши знания и опыт и, таким образом, служить людям.

Все люди не могут уметь делать одно и то же, у каждого есть свои таланты. Талант – это наш дар, который мы получили в подарок при рождении; это что-то такое, что мы умеем делать лучше других. У кого-то это талант к рисованию, танцам, пению, архитектуре; а кто-то любит работать с людьми, обрабатывать цифры, заниматься садоводством или фермерством.

Если вы не в состоянии реализовать свой талант, то это ваша личная проблема

К сожалению, большинство из нас всю жизнь занимается не тем, что приносит удовольствие, а тем, что банально дает деньги. Таким образом, мы не используем свой потенциал и, что важнее, не проживаем собственную жизнь. Это может быть из-за стереотипов с детства, навязанных родителями или родственниками: например, что творческие профессии связаны с попрошайничеством и не обеспечат деньгами. Или школьными учителями, которые долго и скучно внушали вам, что вы не умеете писать, рисовать, петь или что-либо другое делать. Конечно, у вас сформировался фундаментальный стереотип, что в этом вопросе вы полное ничтожество; хотя на самом деле у вас может быть дар к одному из тех дел, в котороею так не верили окружающие. Ваша задача – абстрагироваться от прошлого и просто найти ваши внутренние сокровища и реализовать их.

Некоторые люди думают, что у них нет таланта, но на самом деле они просто похоронили их внутри себя. К тому же, я уверена, что у каждого человека кроется более одного умения, и чем больше своих даров вы сможете найти и раскрыть, тем счастливее вы станете.

Дары и мечты не даются без возможности их реализовать. Если вы не в состоянии это сделать, то это ваша личная проблема – потому, скорее всего, вы боялись, ваши страхи поглотили вас, вы жили в негативе и поэтому магнетизировали таких же негативных людей и те же негативные обстоятельства. Вы думали, что кто-то вместо вас все сделает и просто сидели и ждали, что однажды все в корне изменится. Однако, конечно, есть люди, которые действительно знают, что они умеют и что им нравится делать.

Что же делать, чтобы понять свой талант?

Как рекомендуют многие психологи и как написано во многих книгах, нужно вернуться в прошлое и вспомнить, что вы любили всем сердцем в детстве и молодости. То, что действительно вам приносило безумное удовольствие без внешней мотивации – вы просто над этим работали, потому что это поднимало вам настроение, делало вас счастливым и вдохновляло. Необходимо выписать все ваши предпочтения, акцентируя внимание, что именно вам нравилось в этом деле. Затем попробуйте еженедельно заниматься чем-то из вашего "секретного списка". Так вы сможете почувствовать, что вам действительно нравится сейчас. Спросите у ваших друзей, что у вас хорошо получается и в чем ваши сильные стороны. Проанализируйте полученную информацию, возможно вы сможете открыть что-то интересное и новое для себя. Окружите себя способными, творческими и вдохновенными людьми. Окружение формирует вас и может кардинально изменить. Находясь постоянно с творческими и интересными людьми, вы сможете найти и собственные сокровища. Читайте вдохновляющие истории и книги, слушайте интервью – окружите себя вдохновенной атмосферой. Ответьте себе на вопрос: "Чем бы вы занимались если бы вопроса денег не было?".Попробуйте подумать, как можно реализовать вашу мечту и что вам для этого необходимо. Возьмите отпуск и просто отдохните, выбросьте хлам из вашего дома и вашей головы, Переключите себя – часто это помогает увидеть новые горизонты. Измените сферу деятельности – запишитесь на какие-то творческие курсы:рисование, лепка из глины, танцы, фотография и тому подобное. Как правило, творческий процесс помогает раскрыть внутренний потенциал. Развивайте способности и открывайте для себя новые хобби.

В любом случае вы найдете то, что действительно приносит удовольствие именно вам, дает вам крылья и заставляет двигаться вперед несмотря на все проблемы и препятствия.

Человек мотивирован и наполнен радостью и счастьем, когда работа приносит ему удовольствие, когда это дело жизни, то, что вдохновляет и заставляет ежедневно вставать с кровати с улыбкой и бежать на работу. Это действительно возможно, если вы делаете то, что любите и любите то, что делаете. И любая творческая профессия может быть такой, приносить вам не только удовольствие, но и успех и деньги. Это только фактор времени, вашей веры, настойчивости, упорства, бесшабашности и рискованности.

Источник: nv.ua

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