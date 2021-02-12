В украинских школах не будет обязательного предмета «христианская этика», – Шкарлет

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет опроверг информацию о том, что его ведомство предложило ввести в школьную программу обязательный предмет «христианская этика».

Об этом он рассказал 11 февраля в интервью изданию «Новое время», видео опубликовано на YouTube-канале.

«Это неправда, это такой же фейк, как и то, что дети не попадут в 10–11 классы. Есть дисциплина «этика», в типовой образовательной программе она указана. А преподаватель или школа на основе типовой образовательной программы могут формировать различные варианты этой «этики», – сказал министр.

По словам Шкарлета, школы сами будут формировать программу в контексте этого предмета.

Он отметил, что вопрос нравственно-духовного воспитания обсуждают на Всеукраинском совете церквей, где представители всех конфессий высказались за такое направление предмета, как «этика».

Источник: newsyou.info/

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