Ученикам средней школы увеличат количество часов на изучение некоторых предметов: перечень

Количество часов, отведенных на математику, увеличат на 5.

В Украине планируют утвердить новую образовательную программу для 5-9 классов учреждений общего среднего образования, которая предусматривает увеличение количества учебных часов на изучение ряда предметов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, передает APnews.

"По сравнению с действующей типичной образовательной программой заведений общего среднего образования II степени, утвержденной приказом МОН 20.04.2018 № 405, типичными учебными планами новой образовательной программы для 5-9 классов учреждений общего среднего образования предусмотрено увеличение количества учебных часов на изучение некоторых предметов" - говорится в сообщении.

Так, увеличат количество часов на изучение таких предметов:

украинский язык - на 3,5 ч. (С 13,5 до 17)

иностранный язык - на 2,5 ч. (С 15 до 17,5)

математика - на 5 ч. (С 20 до 25);

естественные предметы - на 2 часа. (С 30 до 32);

информатика - на 1,5 ч. (С 7 до 8,5).

Источник: apnews.com.ua/

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