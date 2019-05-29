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Ученые обнаружили уникальные гены, которые объясняют эволюцию человека

Ученые обнаружили уникальные гены, которые объясняют эволюцию человека

В среднем различия между ДНК людей составляют 0,1%.

Исследователи из Канады обнаружили уникальные гены, которые позволят объяснить эволюцию человека. Результаты были опубликованы в научном журнале Nature Genetics. 

Известно, что геном шимпанзе и человека отличается лишь на 1%. У людей различия между ДНК в среднем составляют 0,1%. Впечатляющая разница между видами объясняется тем, что несколько генов являются регулирующими и могут влиять на составляющую кода генома. 

Благодаря новому научному исследованию можно увидеть, что аминокислоты, которые взаимосвязаны с ДНК, составляют большую часть молекулы ТФ. В результате исследователи обнаружили огромное количество уникальных для человека генов, которые могут выступать причиной колоссального отличия от шимпанзе.

Ученые смогли понять, что структура, которая носит название «цинковые пальцы», состоит из больших типов клеток. Возможно это причина, по которой были созданы более сложные органы. На настоящий момент ученые работают над тем, чтобы найти уникальные для человека ТФ, однако все усложняет невозможность проводить лабораторные опыты над человеком.

Источник: lenta.ua

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