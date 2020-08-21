Ученые выяснили, почему динозавры были такими огромными

Команда археологов из Массачусетского университета в Амхерсте опубликовала исследование, в котором рассказала, почему динозавры были такими массивными. Не секрет, что динозавры — это самые крупные животные, когда-либо жившие на земле.

Согласно новому исследованию, необычный состав костей позволил динозаврам достигать таких размеров, оставаясь при этом очень активными хищниками.

Самые крупные динозавры всех времен, такие как длинношеий травоядный аргентинозавр, были более 30 метров в длину и весили более 50 тонн. Они были намного крупнее любого наземного существующего сейчас млекопитающего.

Также можно вспомнить о тираннозавре, который был около 12 метров в высоту и весил более 8 тонн. В новой работе ученые решили выяснить, как при таких размерах динозавры оставались подвижными и ловкими, а также могли оставлять потомство.

В исследовании специалисты провели анализ трабекулярной кости — кости, представленной трабекулярным или губчатым веществом. Как правило, такие кости расположены в тех местах, где прочность необходимо сочетать с подвижностью (кости запястья, предплюсны, а также бедренные кости).

Трабекулярная кость — это уникальный, легкий конструкционный материал. До сих пор никто не изучал свойства этой костной ткани у динозавров. Акцент на трабекулярной кости делает новое исследование уникальным, — пишут авторы работы.

Объединив детальное сканирование костной ткани с уже известными характеристиками скелета животных, исследователи обнаружили, что трабекулярная кость у динозавров организована иначе, чем у млекопитающих.

Так, она была намного легче, но продолжала оставаться такой же прочной. Возможно, это существенно разгружало нагрузку на скелет динозавра, что позволяло ему быть довольно-таки активным животным, считают ученые.

Источник: golos.ua/

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